Sokak röportajı yapan yurttaşı hakim koca tutukladı; hakim karısı beraat ettirdi

09 Ağustos 2022 Salı, 14:26

İzmir’in Menemen ilçesinde, sokak röportajında "Erdoğan'ı da asacaklar" diyen Velat Y., Sulh Ceza hakimi Mehmet K. tarafından tutuklandı. ‘Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit’ suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istenen Velat Y. yargılandığı mahkemenin hakimi Seren K. tarafından beraat ettirildi.

Sanığı tutuklayan Sulh Ceza Hakimi Mehmet K. ile beraat kararı veren Seren K.’nın karı koca olduğu öğrenildi Meslektaş çiftin son adli kararnamede Ağrı Doğubeyazıt’a atandıkları. Hakim Mehmet K.’nın Ağır Ceza Başkanı yapılırken eşinin düz hakim olarak görevlendirildiği öğrenildi.

SULH CEZA HAKİMİ TUTUKLADI

Röportaj sırasında başka bir şahsın, Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AKP'yi savunur sözler söylemesi üzerine konu hükümete ve Cumhurbaşkanına geldi. Bir kişinin “Menderes'i astılar” demesi üzerine Velat Y. de "Sen merak etme Erdoğan'ı da asacaklar onlar da yargılanacak" ve "Senin zihniyetin bitecek dayım, bitecek senin zihniyetinde olan insanların da sonu gelecek sen hiç merak etme" dedi. Bu sözleri bir anda refleks olarak söylediğini tehdit amacının bulunmadığını söyleyen Velat Y. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Velat Y. hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan dava açıldı.

RÖPORTAJ SİYASİ TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Medyaradar'ın haberine göre, Menemen Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Velat Y. savunmasında; "Olay günü arkadaşım ile yolda yürürken bana mikrofon uzatıldı. Menemen Belediyesi yönetimi ile ilgili tarafına sorular soruldu. Ben de bu sorulara cevaplar verdim. Yanıma yaşlı bir amca geldi. Onun söylemlerinden sonra tartışmanın dozu arttı. Benim amcaya verdiğim "Benim Erdoğan'ı da asacaklar sen merak etme senin zihniyetin bitecek, senin zihniyetindeki olan insanların da sonu gelecek" şeklindeki cevabım çok yanlış anlaşıldı. Ben senin zihniyetindeki sonu gelecek derken onların asılacağını değil mevcut yönetimden düşeceklerini kast ettim. Söylemlerinin suç teşkil edebileceği hiç aklıma gelmedi. Yapmış olduğum sadece bir sokak röportajıydı" dedi.

ÖZEL KASTLA İŞLENEBİLECEK SUÇ

Mahkeme hakimi atılı suçun oluşabilmesi için belirli kişi veya kişilere yönelik olmayıp, belirli olmayan kişilerden oluşan ve ülkenin belli bir bölgesinde yasayan halkın tehdit edilmesi gerekmekte olup, özel kastla islenebilecek nitelikteki suçlardan olduğunu belirtti. Menemen Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Velat Y.’nin beratine karar verdi. 20 gün tutuklu kalan Velat Y. ilk duruşmada hakim Seren K. tarafından beraat ettirildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Suçun oluşabilmesi için failin halk arasında korku ve panik yaratmak amacı ile belirli olmayan kişileri tehdit etmesi gerektiğinin belirtildiği gerekçeli kararda, “Ayrıca tehdit suçunun mağduru herhangi bir gerçek kimse olabilir, tüzel kişinin tehdit suçunun konusu olması düşünülemez. Somut olayda; Sanığın Menemen Belediyesi yönetimiyle ilgili sokak röportajı verdiği sırada başka bir erkek şahsın gelerek röportaja dahil olduğu, sanık ile dosya dışı erkek şahıs arasındaki tartışmanın büyüdüğü, sanığın bu erkek şahsa ''dayı'' seklinde hitap ettiği, sokak röportajı sırasında "Sen merak etme Erdoğan'ı da asacaklar onlar da yargılanacak" ve "senin zihniyetin bitecek dayım, bitecek senin zihniyetinde olan insanların da sonu gelecek sen hiç merak etme" şeklindeki söylemleri göz önünde bulundurulduğunda , sanığın amacının halkta endişe korku panik yaratmak olmadığı, Türk Ceza Kanununda idam cezasının bulunmadığı bu haliyle ''asacaklar'' kelimesinin halkta korku panik yaratmasının mümkün olmadığı, ''senin zihniyetin bitecek , senin zihniyetinde olan insanların da sonu gelecek'' cümlesinin iktidar değişikliği istemli ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı vicdani kanaatine varılarak sanığın üzerine atılı kanun metninde belirtili ''AMACI'' taşımadığından beraatine karar vermek gerekmiştir” dendi.