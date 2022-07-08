Mısır Çarşısı davası nedir? Mısır Çarşısı patlaması ne zaman oldu? Pınar Selek beraat etti mi?

08 Temmuz 2022 Cuma, 23:05

Mısır Çarşısı’ndaki patlama, 9 Temmuz 1998 günü İstanbul’da, bir yiyecek büfesinde meydana geldi. Patlama sonucunda yedi kişi hayatını kaybetti, 127 kişi yaralandı. Olaydan iki gün sonra Pınar Selek gözaltına alındı. Mahkeme süreci boyunca alınan çok sayıda bilirkişi raporunda patlamanın bombadan değil, tüpgaz sıkışmasından kaynaklandığına yönelik görüş verildi.

Kriminal laboratuvar raporunun bomba bulgusu olmadığını belirtmesine karşın, Pınar Selek örgüt suçlamasıyla DGM askeri hakimliğince tutuklanmıştı. Emniyet bomba uzmanlarının olay yeri inceleme raporunda da patlamaya bombanın yol açmadığı sonucuna varılmıştı.

Buna karşın Selek’le birlikte yargılanan Abdülmecid Öztürk, bombayı Selek’le beraber hazırladıkları yönündeki ifadesinin işkence altında alındığını söyledi.

Mahkeme sürecinde Selek 4 kez beraat etmiş, ancak bu kararlar Yargıtay tarafından bozulmuştu.

MISIR ÇARŞISI DAVASI'NIN GEÇMİŞİ

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda 1998'de 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada, "patlamaya bombanın mı yoksa LPG'nin mi neden olduğunun kesin tespitinin yapılamadığı" gerekçesiyle Pınar Selek hakkında beraat kararı vermişti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Selek'in "sosyolojik araştırma yapma adı altında silahlı terör örgütü üyeleri ile irtibata geçtiği, örgütün amacı doğrultusunda bombayı yerleştirdiğinin anlaşıldığını" belirterek, beraat kararını bozmuştu. Daire, "eylemin, örgütün ülke genelindeki organik bütünlüğü ve toplumdaki etkinliği de nazara alındığında suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nin 125. maddesinde tanımlanan "devlet güvenliğine karşı suç"u oluşturduğuna hükmederek, Selek'in bu madde kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını" istemişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, dairenin kararına itiraz etmesi üzerine dosya, Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gelmişti. Başsavcılığın itiraz başvurusunda, "patlamanın nedeninin tam olarak tespit edilemediği savunularak, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin beraat kararının yerinde olduğu" savunulmuştu. Başsavcılığın itirazını reddeden Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2010 yılında 9. Daire'nin bozma kararının yerinde olduğuna hükmetmişti.

Bunun üzerine davayı tekrar gören İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Şubat 2011'deki duruşmada, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin, sosyolog Pınar Selek ile Abdülmecit Öztürk hakkında verilen beraat kararının bozulması yönündeki kararına karşı direnmiş, diğer sanıklar Kadriye Fikret Sevgi, Heval Öztürk ve Maşallah Yağan açısından ise bozma ilamına uyulmasını kararlaştırmıştı. Mahkeme, 22 Kasım 2012'deki duruşmada ise Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk hakkındaki beraat kararında direnmekten vazgeçmişti.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Ocak 2013'te görülen son duruşmada, tutuksuz yargılanan Selek'in "devletin hakimiyeti altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemde bulunmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişti. Heyet, Selek hakkında yakalama kararı da çıkarmıştı.

Mahkeme Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu ise Selek'in beraat etmesi gerektiğini belirterek karara muhalif kalmıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Ocak 2014 tarihli tebliğnamesinde, Selek hakkındaki hapis cezasının onanmasını istemişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise 11 Haziran 2014'te dosyayı usul yönünden bozarak yerel mahkemeye göndermişti.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin yeni yasayla kapatılması üzerine dava dosyası, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gelmiş ve bu mahkemenin ilk duruşmasında, Selek ile ilgili verilen yakalama emri kararının kaldırılmasına hükmedilmişti.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi de 19 Aralık 2014'te sanıkların atılı suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerine yetecek ölçüde kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle sanıkların beraatine karar vermişti.

Mısır Çarşısı'ndaki patlamaya ilişkin Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk hakkındaki beraat kararı 2022 Haziran ayında bir kez daha bozuldu.

PINAR SELEK KİMDİR?

Pınar Selek, 1971'de İstanbul'da doğdu. Ortaöğretimi Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Ardından aynı üniversitede sosyoloji üzerine yüksek lisans yaptı. Ayrıca Fransa'da bulunan Sophiantipolis UDEL Üniversitesi'nde ekonomi-politik dersleri gördü. Fransa'nın en prestijli eğitim kurumlarından Lyon'daki Ecole Normale Supérieure tarafından 4 Ekim 2013'te, Jamaa Baïda ve Boualem Sansal ile birlikte Selek'e Fahri Doktora verildi. 7 Mart 2014'te, "Türkiye'deki Muhalif Hareketlerin Birbirleriyle Etkileşimi" başlıklı tezi ile Strasbourg Üniversitesi'nden siyaset bilimi doktoru unvanını aldı. Mısır Çarşısı davası nedeniyle 2,5 yıl hapis yattı. 2006 yılında yurt dışı yasağı kaldırılan Selek, yaşamına önce Almanya'da sonra Fransa'da devam etti.



