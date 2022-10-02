Ekonomik kriz yayıncıları da vurdu: Yeni yazarları basamıyoruz

02 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Haftada birkaç kez etiket değiştirmek zorunda kalan kitabevleri ise sürekli değişen fiyatlar nedeniyle kitaplara artık etiket yapıştırmıyor. Maliyetler nedeniyle yayınevleri satış garantili yazarların kitaplarını basmayı tercih ederken yeni yazarları beğenseler bile satılamayacağı korkusundan dolayı kitabı yayımlayamıyor.

‘FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR’

“Maliyetler öyle bir noktaya geldi ki neredeyse haftalık aynı ürünü aynı maliyetlerle üretemiyor yayıncılar ve fiyatlarını sürekli değiştirmek zorunda kalıyorlar” diyen Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, “Bazı kitapçılar etiket yapıştırıyor bazıları ise yapıştırmıyor” dedi. Yayınevlerinin eskiden basabileceği birçok yazarı artık yayımlamaktan çekindiğini belirten Kocatürk, “Piyasa ekonomik anlamda dönmüyor bu nedenle yeni yazarlara eskisi kadar sıcak bakamıyorlar. Küçük ve orta ölçekteki yayıncılar beğenseler dahi yeni yazarları değerlendiremiyor. Çünkü kitap maliyetleri çok yüksek. Satılacağından emin olmadıkları kitabı yayımlayamıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘ARTIK BAŞA ÇIKAMIYORUZ’

Büyük bir kâğıt krizinin yaşandığını söyleyen yayınevi sahibi Nazlı Berivan Ak ise “Fiyatı kapağa işleyip kitapçıya gönderiyoruz, fiyatı 60 TL yazıyor ama zam gelince 80 TL oluyor bu sefer de okur kitapçıya, ‘Bunun üzerinde 60 TL yazıyor, niye bana 80 TL’ye satmaya çalışıyorsun’ diyor. Kitapçı mağdur oluyor. Bir de sürekli fiyat değişiklikleri nedeniyle artık başa çıkamaz olduk. Onun için de hiç fiyat koymama kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

‘TÜRK EDEBİYATI İÇİN ZARAR’

Ak şöyle devam etti: “Ben çeviri edebiyatı yapan bir yayıneviyim. Kitabın haklarını üç yıl önce 1000 dolar aldım, henüz ödeyemedim mesela. Veya ödedim şimdi uzatmasını ödeyeceğim. Üç yıl öncesinin 1000 doları ile bugünkü 1000 dolar arasında uçurum var ve bu nedenle baskı sayılarımı düşürmek zorundayım. Yayınevleri garantili kitaplara oynuyorlar. Şansının daha az olduğunu düşündüğü kitapları, hemen satamayabilirim dediği kitapları bekletiyor. Türk yazarlara çok zararı oldu. Özellikle ilk romanlara. Yayıncılar, ‘Sen parlak birisin’ dediği birçok yazarı, mali krizler, problemler nedeniyle bekletiyor.”

‘KÂĞIT ÜRETİMİNDE DIŞA BAĞIMLILIĞIN FATURASI’



Baskı ve dağıtım maliyetlerinin giderek arttığını belirten Cumhuriyet Kitapları Genel Yayın Koordinatörü Berrin Karadeniz, “Sektör doğrudan döviz kuruna odaklı. Dolayısıyla üretim maliyetlerini düşürmek söz konusu olamıyor. Bu da bize kâğıt üretiminde dışa bağımlılığımızın bir faturası olarak yansıyor. Ayrıca yabancı yayınlarda çeviri ve telif maliyeti var. Bu da kitap fiyatlarına yansıyor, okuyucuyu ve yayıncıyı zorluyor. Kur artışından beri birçok yayınevi, yeni yayınları bünyesine katamamaya başladı. Bu da özellikle edebiyat alanında hem yeni yayınların hem de yeni yazarların okuyucuyla buluşmasını geciktiriyor” şeklinde konuştu.