Sokaklar ve meydanlar yurttaşlarla dolup taşacak

Kutlamalardan bazıları şu şekilde:

- Adana saat 19.23’te belediye önünden başlayacak meşaleli yürüyüş, Uğur Mumcu Meydanı’na kadar sürecek. Saat 20.00’de Güneş sahne alacak.

- Muğla/Menteşe Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 102. yılını bu akşam Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda konserle kutluyor. 20.30’da başlayacak konserde Emre Aydın sahne alacak.

- Marmaris Saat 20.30’da Ketenci Otel önünden başlayacak fener alayı korteji ile Marmarisliler, Atatürk Meydanı’na ulaşacaklar. Gecenin sonunda saat 21.00’de, Zakkum Konseri yer alacak.

- Milas Belediyesi 102. yılı fener alayı ve konser ile kutlayacak. Akşam fener alayının ardından 20.30’da Burcu Güneş, Atapark Meydanı’nda konser verecek.

- Manisa Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Kent Parkı’nda yapılacak Çocuk Şenliği ve ardından 13.30’da Manisa Kurtuluş Müzesi’nin açılışı yapılacak. Saat 20.00’de Hakkı İplikçi Parkı’ndan başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşü yapılacak.

- Çanakkale Saat 19.00’daki fener alayının ardından kutlamalar “Destanların Dansı” isimli özel gösteriyle sona erecek.

- Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 102. yılını Solo Türk gösterisi, fener alayı ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek Candan Erçetin konseri ile kutlayacak.

- Bursa Yıldırım’da sahne alan Buray, binlerce yurttaşa Cumhuriyet coşkusunu yaşattı. Kutlamalar kapsamında Orhangazi’de Işın Karaca, Nilüfer’de Edis konserleri de düzenlenecek.

- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim sabahı Atatürk Bulvarı’ndaki geçit törenine katılımı kolaylaştırmak için kentin beş noktasından ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

- Balıkesir Bugün 19.45’te Atatürk Anıtı önünde toplanılacak. 20.00’de Atatürk Antı’ndan Cumhuriyet meydanı’na Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlenecek. 20.45’te ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Konseri Cumhuriyet Meydanı’nda yurttaş ile buluşacak.

- Ayvalık Cumhuriyetin 102. yıl dönümü Ayvalık’ta tören, fener alayı ve konser ile kutlanacak.

- Denizli Kutlamalar saat 19.00’da Atatürk Stadı’ndan Delikliçınar Meydanına kadar yapılacak Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü ile devam edecek. Fener alayının ardından Denizlililer bayram coşkusunu Buray konseri ile yaşayacak.

- Aydın/Didim Fener alayının ardından Simge konseri var. n KUŞADASI İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Can Bonomo konseri ile coşku doruğa çıkacak.

- Kütahya'da resmi törenin ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Resul Dindar’ın konseriyle taçlanacak.

- Afyonkarahisar “Cumhuriyetin Aydınlık Yolu” sergisi ve halk oyunları gösterisi, ardından Zaferin Kadınları Bando Takımı eşliğinde düzenlenecek çocuk kortej yürüyüşü gerçekleşecek.