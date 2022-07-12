Sokakta bulunan maymun koruma altına alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokakta bulunan makak cinsi maymun koruma altına alındı.

AA
12 Temmuz 2022 Salı, 16:40
Sokakta bulunan maymun koruma altına alındı
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Reis Mahallesi'nde sokakta boynunda tasma olan ve başıboş halde gezen maymunu gören çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Maymun, İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

PARKA TESLİM EDİLDİ

Makak cinsi maymun, Çiğli ilçesindeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.


İzmir maymun sokak
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