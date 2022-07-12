Halı sahanın kale filesine bağlı 2 kedi ölüsü bulundu

12 Temmuz 2022 Salı, 13:33

Yenişehir ilçesinde bulunan bir lisenin bahçesinde, 11 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde sokakta buluşan bir grup genç, futbol oynamak için lise bahçesine girdi. Gençler, lise içerisindeki halı sahaya girdiklerinde kale ağlarında 2 kediyi fark etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kedilerin öldüğünü ve fileye bağlı olduğunu gören gençler, durumu hemen polise bildirdi. Gençler, daha sonra maç yapmadan halı sahadan ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.