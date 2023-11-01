Sokakta karşılaştı, kurşun yağdırdı... 1 kişi yaralandı!

Malatya'da Tolga Ö. adlı kişi, sokakta karşılaşarak tartıştığı husumetlisi Kemal Ö. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 09:41
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Malatya'da Yavuz Selim Mahallesi'nde dün gece silahlı kavga meydana geldi.

Aralarında husumet bulunan Tolga Ö. ile Kemal Ö. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Sebebi bilinmeyen tartışma sırasında Kemal Ö. yanında bulundurduğu tabanca ile Tolga Ö.'ye ateş açtı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Tabancadan çıkan kurşunların vücuduna isabet etmesiyle yaralanan Tolga Ö., silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan Kemal Ö.'yü ise kısa sürede suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili incleme başlatıldı. 


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