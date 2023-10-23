Yer Adana... kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Yayınlanma: 23.10.2023 - 07:46

Güncelleme: 23.10.2023 - 08:10

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi’nde dün gece saatlerinde iddiaya göre, Serkan ve Erkan Gelen kardeşler, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan kuzenleri Samet Ç.’nin evine gitti.

Kuzenler arasında burada çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Samet Ç., evdeki pompalı tüfeği alarak kuzenlerine ateş açtı. İki kardeşe kurşunlar isabet ederken, Samet Ç. evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Erkan Gelen Yüreğir Devlet Hastanesi’ne, ağabeyi Serkan Gelen ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

15 yaşındaki Erkan Gelen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gelen’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Serkan Gelen’in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kaçan şüpheli Samet Ç.’yi cinayeti işlediği pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.