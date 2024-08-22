Sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Muharrem Bayır öldü, Hasan Basri A. ise yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 00:20
Sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Olay, sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen iki grup, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tabancalarla ateş açtı. 

Çıkan çatışmada Muharrem Bayır ve Hasan Basri A. yaralandı. Olaya karışanlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı Hasan Basri A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bayır'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 


Adana haberleri silahlı saldırı haberleri

İlgili Haberler

İstanbul’un ortasında silahlı saldırı! 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralı

İstanbul’un ortasında silahlı saldırı! 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralı
Bosna Hersek'te okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Bosna Hersek'te okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Kağıthane'de Filistinli iş insanına silahlı saldırı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Kağıthane'de Filistinli iş insanına silahlı saldırı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler