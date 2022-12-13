Sokakta takip ettiği kadının ağzını kapatıp çantasını çaldı
Adana’da Aykut Düzakar (23), sokakta takip ettiği Leyla A.’nın (48) ağzını eliyle kapatıp, içinde 2 bin TL ile 2 çeyrek altın olan çantasını çaldıktan sonra kaçtı. Kaçış güzergahındaki kamera görüntülerinden belirlenerek yakalanan Düzakar, tutuklandı.
Olay, 28 Kasım günü saat 07.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi’nde meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan Leyla A.’yı sokakta takip eden şüpheli, kadının arkasından yaklaştı. Şüpheli, arkasından sarılıp, kolundaki çantayı çekmeye çalışınca Leyla A. da bağırarak yardım istedi. Şüpheli ise eliyle kadının ağzını kapatıp, çantayı çalarak kaçtı.
Çevredekilerin yardımına koştuğu Leyla A.’nın ihbarıyla olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, sevk edildi. Kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin ‘hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu madde kullanma’ suçlarından 21 kaydı bulunan Aykut Düzakar olduğunu tespit etti. Düzakar’ın, içindeki 2 bin TL ile 2 çeyrek altını aldığı çantayı arkadaşı Mert Y.’ye (26) verdiği saptandı. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskınlarla yakaladı.
UYUŞTURUCU ALACAĞINI SÖYLEMİŞ
Emniyete götürülen şüphelilerden Aykut Düzakar, suçlamayı kabul ederken, Mert Y. ise “Aykut, uyuşturucu alması gerektiğini, hırsızlık yapacağını söyledi. Olay sabahı ise elinde çantayla koşarak yanıma geldi. Ben de çantayı atıp, kaçtım” dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykut Düzakar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Mert Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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