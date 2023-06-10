Sokakta tartıştığı amcasını tüfekle öldürdü
Adana'da Mehmet Nazmi Simler (28), tartıştığı amcası Burak Simler'i (38) sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde, saat 19.00 sıralarında Mehmet Nazmi Simler ile amcası Burak Simler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Nazmi Simler, evden getirdiği pompalı av tüfekle amcasına ateş açtı. Karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan amca Simler, kanlar içinde yığıldı.
KURTARILAMADI
Simler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Mehmet Nazmi Simler'i gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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