Sokakta vuruldu, hastanede öldü
Eskişehir’de Mustafa S. (46), daha önceden husumetli olduğu seyyar halı satıcısı İsa Demirci’yi (32) tabancayla vurup kaçtı. Sırtından ağır yaralanan Demirci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mustafa S., aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta oturan İsa Demirci’nin yanına geldi.
SIRTINDAN VURULDU
Aralarında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Mustafa S., belinden çıkardığı
tabancayla 6 el ateş etti, kurşunlardan biri İsa Demirci’nin sırtına isabet
etti. Şüpheli Mustafa S. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla gelen
sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirci, ambulansla Yunus
Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen
Demirci, hayatını kaybetti.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi
ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, katil zanlısı
Mustafa S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
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