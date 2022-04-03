Sokakta vuruldu, hastanede öldü

03 Nisan 2022 Pazar, 17:13

Mustafa S., aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta oturan İsa Demirci’nin yanına geldi.

SIRTINDAN VURULDU

Aralarında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Mustafa S., belinden çıkardığı tabancayla 6 el ateş etti, kurşunlardan biri İsa Demirci’nin sırtına isabet etti. Şüpheli Mustafa S. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirci, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Demirci, hayatını kaybetti.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, katil zanlısı Mustafa S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

