Sokakta yaşıyordu, durakta ölü bulundu

Adana’da evsiz olduğu öğrenilen İlker Kattar (53), bir otobüs durağında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 12:01
Sokakta yaşıyordu, durakta ölü bulundu
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Sabah saatlerinde Seyhan ilçesi İnönü Caddesi’nde yürüyenler İsmet İnönü Parkı’ndaki otobüs durağında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Çevredekilerin ihbarıyla durağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri, cansız bedenin İlker Kattar'a ait olduğunu tespit etti. Sokakta yaşadığı öğrenilen Kattar’ın arkadaşı olduğu bildirilen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İlker Kattar’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


sokak durak ölü bulundu

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