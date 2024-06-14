Sokakta yürürken silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Kamuran Özdemir (42), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 14.06.2024 - 00:36
Sokakta yürürken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Olay akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Osman Temiz Mahallesi'ne bağlı İlker Caddesi'nde meydana geldi.

Sokakta yürüyen Kamuran Özdemir, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile vurulan Özdemir, acı içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Açılan ateşle birlikte caddede bulunan iş yerleri de hasar gördü. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


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