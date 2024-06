İsrail'den Lübnan'a mancınıkla ateş topu saldırısı

Basında ve sosyal medyada paylaşılan, bir İsrail askerinin kaydettiği tahmin edilen görüntüde, İsrail askerlerinin mancınık kullanarak Lübnan sınırındaki beton duvarların üzerinden yanan alev topları attığı görülüyor.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail askerlerinin, "Hizbullah mensuplarının bölgede saklanmasını engellemek amacıyla kuru bitkileri ateşe vermek için" ateş topları fırlattıkları savunuldu.

Haberde İsrail ordusunun daha önce "molotof kokteyli" kullandığı belirtildi.

We’re finally back to the Middle Age: Israeli soldiers use trebuchet to launch incendiaries on Lebanon to start fires. pic.twitter.com/kIzBroZAxk