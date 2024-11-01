Sokaktaki kavgada vuruldu, kaldırıldığı hastanede öldü

Konak ilçesinde, sokakta çıkan kavga sırasında tabanca ile vurulan Mehmet Kara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sokaktaki kavgada vuruldu, kaldırıldığı hastanede öldü
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DHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 09:10

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi 1140 Sokak'ta dün saat 22.45 sıralarında bir kavga yaşandı.

İddiaya göre, sokakta iki grup arasında yaşanan kavga sırasında, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, Mehmet Kara'yı tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan Kara, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Kara, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kara'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kara'nın öldürülmesine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis ekipleri, cinayeti işleyen şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #Cinayet #İzmir #kavga #Soruşturma

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