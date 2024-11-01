Mekanda karşılaştılar: Husumet kavgasında 1 ölü!

Burdur'da aynı mekanda karşılaştığı husumetlisinin tabancayla ateş ettiği Hüseyin Mete (42) hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan ise polis tarafından yakalandı.

Mekanda karşılaştılar: Husumet kavgasında 1 ölü!
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DHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 00:06

Olay, saat 21.00 sıralarında Sinan Mahallesi’ndeki birahanede meydana geldi.

İddiaya göre aralarında husumet bulunan R.U. ile Hüseyin Mete aynı mekanda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.U. üzerinde bulundurduğu tabancayla Hüseyin Mete’ye ateş açtıktan sonra kaçtı.

Mete kanlar içerisinde ye yığılırken, mekanda bulunanlar da panik ve korku yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin Mete’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hüseyin Mete’nin cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.

Olaydan sonra kaçan R.U. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor. 


Etiketler: #kavga #mekan #hayatını kaybetti

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