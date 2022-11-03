Sokaktan AKP'yi kızdıracak sözler: ''Vergiler lüzumsuz işlere gidiyor"

03 Kasım 2022 Perşembe, 11:25

Cumhuriyet TV Üsküdar'da sokağın nabzını tuttu ve yurttaşlara ''2023 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan bütçe 35 milyar 910 milyon 653 bin lira, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu.

Mikrofonumuza konuşan yurttaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan bütçeye sert tepki göstererek isyan etti.

''DİYANET TAMAMEN KALKMALI!''

Kameramıza konuşan diğer bir yurttaş "Bu bütçenin daha da fazlası vardır. Hiçbir şeyi doğru düzgün söylemiyor ki bu gizli kapaklı halidir. Laik bir ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir şey olmaz. Diyanet nedir? Ne iş yapıyorlar?'' ifadelerini kullandı.

Yurttaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve harcanan vergilere tepki göstererek sözlerine şu şekilde son verdi.

Diyanet neye yarıyor? O kadar insana ne yaptılar?





Devlet vergi alıyor. Vergiler de hep böyle lüzumsuz işlere gidiyor.





Senin benim paramla konvoylarla geziyorlar. Korumalar desen bir sürü...





Sen neden korunuyorsun kardeşim? Niye korkuyorsun? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil misin sen? Halkından niye korkuyorsun?

Kamera: İsmail Bayraktar