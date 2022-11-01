Diyanet'te önemli koltuklara mezunları atanmıştı... Taliban'dan sonra büyükelçiyle görüştüler
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Diyanet Akademisi ve İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü gibi kurum başkanlıklarına mezunları atanan ve geçtiğimiz günlerde Afganistan’a giderek, Taliban ile görüşen İsmailağa cemaatine mensup bir heyet, Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cihad Enginay’la da bir araya geldi.
Eğitimcilerin tepkisine karşın kurulan Diyanet Akademisi Başkanlığı’na, dini ilimler ve hafızlık “icazetini” İsmailağa cemaati bağlantılı kurstan alan Enver Osman Kaan’ın, Başkan Ali Erbaş’ın da arasında bulunduğu Diyanet’in üst kademesindeki birçok ismin eğitim aldığı ve Diyanet’in “kurmay okulu” olarak nitelendirilen İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü’ne İsmailağa kursunda eğitim alan ve öğreticilik yapan Muhammet Emin Kılıç’ın atanması tartışma yaratmıştı.
Diyanet’te önemli koltuklara mezunları yerleşen İsmailağa’nın, Afganistan ziyareti de dikkat çekmişti. Kendisini “İsmailağa cemaatinin yurtdışı hizmet birimi” olarak tanıtan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsmailağa’nın önce gelenlerinin de katılımıyla Kabil’de medrese açtı, Taliban yönetiminin bakanlarıyla görüştü.
Söz konusu grubun daha sonra da Türk büyükelçiyle görüştüğü ortaya çıktı.
İDDEF’in sosyal medya hesabından “Adım adım Afganistan” etiketiyle yapılan paylaşımda, “Afganistan’da bulunan heyetimiz, Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçisi Cihad Enginay ile bir araya geldi. Görüşmede, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme ve planlanan çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulunuldu” denildi.
Afganistan'da bulunan heyetimiz, Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçisi Cihad Enginay (@cerginay) ile bir araya geldi.— İDDEF (@iddef) October 28, 2022
Görüşmede, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme ve planlanan çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulunuldu.#AdımAdımAfganistan ?? pic.twitter.com/ML9ZFZMXi2
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