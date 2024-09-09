Söke’de 10 yıl hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı

Aydın’ın Söke ilçesinde taksirle ölüme neden olma suçundan 10 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Söke’de 10 yıl hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı
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İHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 09:55

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Sazlı Mahallesi’nde “ Taksirle Ölüme ve Yaralamaya Neden Olma” suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


Etiketler: #aydın

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