Söke'de sele kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Yayınlanma: 06.11.2023 - 12:51

Güncelleme: 06.11.2023 - 12:51

Aydın'ın Söke ilçesi Demirçay Mahallesi'nde sel sularına kapılan Ali Alptekin'i arama çalışmaları devam ediyor.



Önceki gece yaşanılan sel felaketinde eşi Hacer Alptekin (54) ve Erhan Kavaklıçay (19) ile birlikte aynı araçta Ali Alptekin de sel sularına kapılmıştı. Hacer Alptekin ve Erhan Kavaklıçay'ın cansız bedenlerine sabahın ilk saatlerinde ulaşılmış ancak Ali Alptekin ise bulunamamıştı. Hacer Alptekin ve Erhan Kavaklıçay'ın cenaze törenlerinin bugün yapılarak toprağa verileceği öğrenildi.

İkinci günde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama ve kurtarma faaliyetine katılan tüm ekipler yeniden çalışmalarını başlattı. Sel sularına kapılan 51 yaşındaki Ali Alptekin için İl Jandarma Komando Komutanlığı'na bağlı ekipler, AFAD ve AKUT başta olmak üzere destek vermek üzere bölgeye gelen sivil toplum kuruluşları, arama-kurtarma ekipleri adeta seferberlik ilan etti. Bölgede yaşayan vatandaşlar da arama çalışmalarına destek veriyor.

3 kişinin içinde etrafa çarparak sürüklendiği ve kayaların arasına sıkışan beyaz otomobil ile çevresi didik didik arandı. Ekipler ilk olarak o noktaya yoğunlaştı, araç yapılan çalışmayla yerinden zorlukla çıkarıldı ancak Alptekin'in izine rastlanmadı.

Öte yandan, devlet kurumları ile Aydın Büyükşehir ve Söke Belediyesi ekipleri de Demirçay Mahallesi'nde yaraları sarmaya, selin geride bıraktığı izleri silmeye çalışıyor.