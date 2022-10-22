Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İşleyen, Amasra'da: Yaşanan aleni bir cinayettir
Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, Amasra'da; “Bugün bu şehirde eksilen 41 canımız hayatta olabilirdi. Yaşayabilirlerdi. Söyledikleri gibi kader, fıtrat değil. Yaşanan aleni bir cinayettir. Bu ülkenin bütün kaynaklarına el koydunuz. Ama o kaynaklardan azıcık bile bu işçileri ayakta tutacak tedbirleri almaya harcamadınız” dedi.
Sol Parti, bugün Amasra'da; Bartın'daki maden faciasının birinci haftasında açıklama yaptı.
Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, “Bugün bu şehirde eksilen 41 canımız hayatta olabilirdi. Yaşayabilirlerdi. Söyledikleri gibi kader, fıtrat değil. Yaşanan aleni bir cinayettir. Bu ülkenin bütün kaynaklarına el koydunuz. Ama o kaynaklardan azıcık bile bu işçileri ayakta tutacak tedbirleri almaya harcamadınız” dedi.
"SİZİN BU HARAMİ DÜZENİNİZ İŞÇİLERİ ÖLDÜRÜYOR"
Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, şunları söyledi:
- Bugün 41 canımızın yası için buradayız… Amasra’nın, Bartın’ın, Zonguldak’ın, bu memleketin yası için buradayız. Biz bu ölümlerin önlenebilir ölümler olduğunu biliyoruz. O yüzden bizim yasımız aynı zamanda bizim isyanımızdır. Bugün bu şehirde eksilen 41 canımız hayatta olabilirdi. Yaşayabilirlerdi. Söyledikleri gibi kader, fıtrat değil. Yaşanan aleni bir cinayettir. Eğer göz göre göre geliyorum diyen ölümün, taşlarının döşenmiş olduğu apaçık ortada olan bir maden ile ilgili gerekli tedbirleri almazsanız, eğer onları hayatta tutacak koşulları sağlamazsanız, bu görevlerinizi yapmazsanız sonra gelip ‘Bu da kaderdi’ demeyin.
- Bu ülkenin bütün kaynaklarına el koydunuz. Ama o kaynaklardan azıcık bile bu işçileri ayakta tutacak tedbirleri almaya harcamadınız. O yüzden sadece Amasra’da değil, Soma’da, Ermenek’te; yüzlerce, binlerce kardeşimiz öldü. Maden de öldü, fabrikada öldü, inşaatta öldü. Eğer kaderse bu kader sizin için şan, şöhret, saltanat, para peki işçiler için; açlık, yoksulluk ölüm mü? İşte sizin kader dediğiniz, sizin kurduğunuz harami düzendir. Ve sizin bu harami düzeniniz işçileri öldürüyor, hayatta kalanları süründürüyor.
“SEVGİYİ VE MÜCADELEYİ ÇOĞALTMAK İÇİN BURADAYIZ”
- Bu ülkede para ne zaman insan hayatından değerli oldu… Birlikte mücadele etmek zorundayız başka bir yolumuz yok. Yoksa her öldüğümüzde tepemize gelip kader deyip gidecekler. O yüzden biz bugün dayanışma için buradayız. Biz bugün bu ülkeyi, bu şehri bir büyük mezarlığa çevirenlere, halkın yüreğinde onarılmaz yaralar açanlara karşı yaralarımızı birlikte sarmak için buradayız. Dayanışma için buradayız. Sevgiyi ve mücadeleyi çoğaltmak için buradayız. Evet; suçlusunuz, sorumlusunuz. Neden mi Sayıştay Raporu açık. Burada bir grizun patlaması riski var diye bir rapor. Devletin kendi raporu. Bu raporu dikkate almadılar.
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