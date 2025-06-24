SOL Parti'den iktidara 'İsrail' çağrısı!

SOL Parti, "Soykırım Günlerinde İsrail-Türkiye Ticari
İlişkileri" başlıklı raporu internet sayfasında paylaştı.
Partinin sosyal medya hesabından rapora ilişkin yapılan
"İsrail'le ticari ilişkilere son verilsin" başlıklı açıklamada,
"AKP-MHP iktidarının ABD ve İsrail karşısında izlediği iki yüzlü
politikanın en açık göstergesi olan raporumuzu yayımlıyoruz" ifadesi
kullanıldı ve şunlar kaydedildi:
“Kürecik ve İncirlik başta olmak üzere ülkemizdeki ABD ve
NATO üsleri İsrail’in bölgesel saldırganlığına hizmet etmeye devam ediyor.
Türkiye, ABD-İsrail ortak operasyonlarının bir parçası haline getirilmiştir.
Öte yandan İsrail’le ticaret, farklı kanallar aracılığıyla kesintisiz
sürdürülüyor. Dahası, İsrail’in askeri sanayisinde kullanılan malzemeler
Türkiye limanları üzerinden taşınmaya devam ediyor.
Ülkemizin ABD güdümlü tek adam rejimi altında daha da
karanlığa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. BOP eksenli, siyasal İslamcı,
fetihçi-cihatçı bu rejime karşı laiklik, bağımsızlık ve bölge halklarının
özgürlüğü için birleşelim. Kürecik ve İncirlik başta olmak üzere tüm
emperyalist üsler kapatılsın. İsrail’le her türlü askeri ve ticari ilişki
sonlandırılsın. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz.”
"ÜLKEMİZDEKİ ABD VE NATO ÜSLERİ İSRAİL’İN SALDIRGANLIĞINA HİZMET EDİYOR"
Partinin raporunun giriş bölümünde, İsrail'e Türkiye'den yapılan ihracata, bunu yapan şirketlere ilişkin bilgiler verildi.
Raporun sonuç
bölümünde ise, şunlar kaydedildi:
"Bu rapor, AKP-MHP iktidarının ABD ve İsrail karşısında
izlediği iki yüzlü politikanın en açık göstergesidir. İktidar bloğu, azınlık
yönetimini sürdürebilmek için savaşı bir fırsata çevirmeye çalışıyor. İsrail
karşıtlığı söylemiyle içeride 'iç cephe' tahkimatı kurarak muhalefeti
bastırmanın, toplumu kutuplaştırmanın ve yeni baskı politikalarını
meşrulaştırmanın yollarını arıyor.
Ancak gerçekler ortadadır: Bir yandan Kürecik ve İncirlik
başta olmak üzere ülkemizdeki ABD ve NATO üsleri İsrail’in bölgesel
saldırganlığına hizmet etmeye devam ediyor. Türkiye, ABD-İsrail ortak
operasyonlarının bir parçası haline getirilmiştir.
Öte yandan İsrail’le ticaret, farklı kanallar aracılığıyla
kesintisiz sürdürülüyor. Dahası, İsrail’in askeri sanayisinde kullanılan
malzemeler Türkiye limanları üzerinden taşınmaya devam ediyor. AKP-MHP
iktidarı, Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) İran’a uzanan yeni aşamasını kendi
siyasal ömrünü uzatmak için bir fırsat olarak değerlendirmek istiyor. BOP Eş Başkanlığı
göreviyle iktidara taşınan AKP, İsrail’in bugünkü pervasızlığına ulaşmasında
belirleyici bir rol oynadı. Suriye’nin yıkımında, Libya’nın NATO
bombardımanlarıyla parçalanmasında ve bir yılı aşkın süredir Filistin halkına
uygulanan soykırımda AKP merkezi sorumluluk taşıyor. Bugün de askeri ve ticari
ilişkiler sürdürülebilir kılınarak, Trump çizgisindeki emperyal çevrelerin
desteği alınmaya çalışılıyor."