SOL Parti'den iktidara 'İsrail' çağrısı!

SOL Parti, "Soykırım Günlerinde İsrail-Türkiye Ticari İlişkileri" başlıklı raporu internet sayfasında paylaştı.

Partinin sosyal medya hesabından rapora ilişkin yapılan "İsrail'le ticari ilişkilere son verilsin" başlıklı açıklamada, "AKP-MHP iktidarının ABD ve İsrail karşısında izlediği iki yüzlü politikanın en açık göstergesi olan raporumuzu yayımlıyoruz" ifadesi kullanıldı ve şunlar kaydedildi:

“Kürecik ve İncirlik başta olmak üzere ülkemizdeki ABD ve NATO üsleri İsrail’in bölgesel saldırganlığına hizmet etmeye devam ediyor. Türkiye, ABD-İsrail ortak operasyonlarının bir parçası haline getirilmiştir. Öte yandan İsrail’le ticaret, farklı kanallar aracılığıyla kesintisiz sürdürülüyor. Dahası, İsrail’in askeri sanayisinde kullanılan malzemeler Türkiye limanları üzerinden taşınmaya devam ediyor.

Ülkemizin ABD güdümlü tek adam rejimi altında daha da karanlığa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. BOP eksenli, siyasal İslamcı, fetihçi-cihatçı bu rejime karşı laiklik, bağımsızlık ve bölge halklarının özgürlüğü için birleşelim. Kürecik ve İncirlik başta olmak üzere tüm emperyalist üsler kapatılsın. İsrail’le her türlü askeri ve ticari ilişki sonlandırılsın. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz.”

"ÜLKEMİZDEKİ ABD VE NATO ÜSLERİ İSRAİL’İN SALDIRGANLIĞINA HİZMET EDİYOR"

Partinin raporunun giriş bölümünde, İsrail'e Türkiye'den yapılan ihracata, bunu yapan şirketlere ilişkin bilgiler verildi.

Raporun sonuç bölümünde ise, şunlar kaydedildi:

"Bu rapor, AKP-MHP iktidarının ABD ve İsrail karşısında izlediği iki yüzlü politikanın en açık göstergesidir. İktidar bloğu, azınlık yönetimini sürdürebilmek için savaşı bir fırsata çevirmeye çalışıyor. İsrail karşıtlığı söylemiyle içeride 'iç cephe' tahkimatı kurarak muhalefeti bastırmanın, toplumu kutuplaştırmanın ve yeni baskı politikalarını meşrulaştırmanın yollarını arıyor.

Ancak gerçekler ortadadır: Bir yandan Kürecik ve İncirlik başta olmak üzere ülkemizdeki ABD ve NATO üsleri İsrail’in bölgesel saldırganlığına hizmet etmeye devam ediyor. Türkiye, ABD-İsrail ortak operasyonlarının bir parçası haline getirilmiştir.

Öte yandan İsrail’le ticaret, farklı kanallar aracılığıyla kesintisiz sürdürülüyor. Dahası, İsrail’in askeri sanayisinde kullanılan malzemeler Türkiye limanları üzerinden taşınmaya devam ediyor. AKP-MHP iktidarı, Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) İran’a uzanan yeni aşamasını kendi siyasal ömrünü uzatmak için bir fırsat olarak değerlendirmek istiyor. BOP Eş Başkanlığı göreviyle iktidara taşınan AKP, İsrail’in bugünkü pervasızlığına ulaşmasında belirleyici bir rol oynadı. Suriye’nin yıkımında, Libya’nın NATO bombardımanlarıyla parçalanmasında ve bir yılı aşkın süredir Filistin halkına uygulanan soykırımda AKP merkezi sorumluluk taşıyor. Bugün de askeri ve ticari ilişkiler sürdürülebilir kılınarak, Trump çizgisindeki emperyal çevrelerin desteği alınmaya çalışılıyor."