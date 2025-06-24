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Trump, İsrail'e çağrı yaptı: 'O bombaları atmayın'

Trump, İsrail'e çağrı yaptı: 'O bombaları atmayın'

24.06.2025 14:26:00
Güncellenme:
DHA
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Trump, İsrail'e çağrı yaptı: 'O bombaları atmayın'

İran'a saldırmaması konusunda İsrail'e çağrı yapan ABD Başkanı Trump, "İsrail, (İran'a) o bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur" ifadelerini kullandı.

İran ile İsrail arasında 'ateşkes' olup olmadığı tartışmaları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama daha geldi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail. O bombaları atmayın. Eğer yaparsanız, bu, büyük bir ihlal olur. Pilotlarınızı derhal eve getirin" ifadelerini kullandı.

"İRAN DA İSRAİL DE ATEŞKESİ İHLAL ETTİ"

Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Zirvesi'ne hareket etmeden önce Beyaz Saray'da gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Trump, saldırıların devam etmesinden hayal kırıklığı duyduğunu bildirdi. İran'ın da İsrail'in de ateşkesi ihlal ettiğini belirten Trump, iki ülkeden de ama 'özellikle İsrail'den memnun olmadığını' ifade etti.

Trump açıklamasında, İran'ın nükleer kapasitesinin bittiğini ve nükleer programını asla yeniden inşa etmeyeceğini de söyledi.

İlgili Konular: #Trump #İran #ateşkes

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