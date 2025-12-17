SOL Parti Edirne üyelerinden, Kırklareli'nde yapılmak istenen 'nükleer santrale' tepki: 'Bu proje, ekonomik ve ekolojik bir yıkım reçetesidir!'

Edirne'de, SOL Parti üyeleri, Kırklareli’nde yapılacağı belirtilen nükleer santrale karşı, Saraçlar Caddesi’nde basın açıklaması yaptı.

SOL Parti Edirne İl Sözcüsü Nazım Türkoğlu, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kırklareli’nde yıllardır kamuoyundan gizlenen üçüncü nükleer santral sahasının yeri artık açığa çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, bölgede yapılmak istenen bir rüzgar enerji santralini ‘Nükleer santral sahası ile çakışıyor’ gerekçesiyle reddetmesi, hükümetin sır gibi sakladığı nükleer alanı açıkça ortaya koymuştur.

Kırklareli’nin Vize ve Demirköy ilçeleri arasındaki ormanlık bölge, Poliçe Plajı ve Kumçakıl Sahili arasındaki kıyı hattı, Longoz Ormanları Milli Parkı’nın hemen yanı başı nükleer santral için işaretlenmiştir. Nükleer santral, hem yapım hem işletme hem söküm hem atık maliyetleri bakımından en pahalı enerji seçeneğidir. Teknoloji transferi iddiası bir masaldır. Nükleer santral dışa bağımlılığı azaltmamaktadır. Rusya’ya, Çin’e ve söz konusu diğer ülkelere bağımlılığı kalıcılaştırmaktır. Nükleer yakıtın tamamı yurt dışından gelecektir."

"BU PROJE, EKONOMİK VE EKOLOJİK BİR YIKIM REÇETESİDİR"

"Mersin ve Sinop nükleer enerji santral süreci göstermiştir ki bu durum bir enerji politikası değil, ulusal bağımsızlık sorunudur. AKP, enerji ihtiyacını bahane ederek nükleer lobilerle arka kapıdan pazarlık yürütmektedir. Oysa Türkiye’nin gerçek ihtiyacı, nükleer risk, radyoaktif atık, dışa bağımlılık ve ağır maliyet üreten nükleer santral değil kamucu, ekolojik, toplum yararını gözeten bir enerji politikasıdır.

Emekçilerin, çiftçilerin, balıkçıların, orman köylülerinin yaşam alanlarını tehdit eden bu proje, ekonomik ve ekolojik bir yıkım reçetesidir. Trakya halkı yalnız değildir. SOL Parti olarak, Trakya Platformu’nun, çevre derneklerinin, bölge halkının, bilim insanlarının ve hukukçuların yükselttiği itirazların yanındayız."