SOL Parti'den 8 Ekim'de Uşak'ta miting kararı

29 Eylül 2022 Perşembe, 15:11

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, bugün Uşak’ta düzenlediği basın toplantısında, mitinglerine çağrı yaparak şunları söyledi:

“Gıdaya erişim, eğitim, sağlık, barınma imkansızlaşıyor. Üreticiler topraklarını ekemiyor, ekse de emeğinin karşılığını alamıyor. Gübre 4.5 kat, mazot 3 kat, tohum 2 kat, kimyasal ilaç 5 kat zamlandı. Buğday, tütün, üzüm, pancar, zeytin, meyve üreticileri üretiyor, bir avuç soyguncu bezirgan kazanıyor. Tarım kredi kooperatifleri, Ziraat odaları üreticinin aleyhine çalışıyor. Üreticiye destek yok! Yıl 2022. Yirmi yıldır iktidarda olan AKP, yandaşları ve sermaye rekor kırarak büyürken, üreticinin, emekçi halkın sofrasındaki ekmek küçülüyor.

Ülkede, Ege’de tarım arazilerini, maden şirketlerine peşkeş çekip, tarım arazileri bitiriliyor. Uşak’ta da Eşme, Ulubey’de madenden dolayı dereler ve çevre kirliliği üst boyuta tırmandı. Uşaklının kullandığı suyun üç katını madenler kullanıyor, suyu tüketiyor.

Sorunları yaşayanlar biliyor. Günlerdir miting çalışmalarında köylerde ve pazaryerlerinde halkın bıkkınlığı, şikayetlerini duyuyoruz. Şimdi tüm sıkıntı ve sorunları hep birlikte aşmak için sesimizi, sözümüzü ve eylemimizi birleştirerek yürüme zamanı.”

EMEKÇİLERİN TALEPLERİNİ SIRALADI

Başer, emekçilerin ve SOL Parti’nin taleplerini şöyle sıraladı:

-Geçimlik tarım yapan üreticilerin elektrik, su ve Ziraat Bankası borçları silinmeli

-Elektrik ve mazot başta üretimin temel girdilerinde fiyat sabitlenmeli.

- TEKEL ve özelleştirilen kamu kurumları demokratik işlevlerle donatılarak yeniden yapılandırılmalı.

- Taban fiyat üreticilerle birlikte ve insanca yaşayabilecek ücret olarak belirlenmeli.

- Kamu kurumları şirketlerin değil, üreticinin çıkarına destekleme alımı yapılmalıdır.

- Üretici su, tohum ve gübreye ücretsiz ulaşmalıdır.

- Sözleşmeli üretim sonlanmalıdır.

- Meralar hayvancılığı desteklemek için kullanılmalı.

- İthalatta gümrük vergisi indirimleri kaldırılmalı.

- Tarım ve gıda politikalarında şirketlerin değil, halkın talepleri belirleyici olmalı.”