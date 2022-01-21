SOL Parti'den EnerjiSA önünde protesto: 'Kamulaştırılırsa 100 liralık fatura 25 liraya düşer'
Elektrik faturalarına gelen fahiş zamlar, SOL Parti tarafından Ankara’da elektrik dağıtım şirketi EnerjiSA önünde protesto edildi.
Elektrik faturalarına gelen fahiş zamlar, SOL Parti tarafından protesto edildi. Ankara’da elektrik dağıtım şirketi EnerjiSA önündeki protestoda, SOL Parti Ankara İl Yöneticisi Mert Ünal, elektrik şirketlerinin kamulaştırılmasını isteyerek, “Eğer arkamızda gördüğünüz şirket bugün kamulaştırılırsa 100 liralık bir fatura anında 25 liraya düşüyor” dedi.
“ZAM, ZULÜM, YOKSULLUK... İŞTE AKP”
SOL Parti, aylık tüketimin 150 kilowattın üstüne çıkması halinde fiyatı katlayan elektrikte kademeli sisteme geçilmesinin ardından artan faturaları Ankara, İstanbul Avrupa yakası ve Toroslar bölgesine dağıtım yapan özel şirket EnerjiSA’nın Ankara’daki bürosu önünde protesto etti. “Halka ait olanı geri alacağız, enerji şirketleri derhal kamulaştırılsın” yazılı pankart taşıyan SOL Parti üyeleri, “Zamlar geri alınsın, bu zamla yaşanmaz”, “Zam, zulüm, yoksulluk. İşte AKP” sloganları attı.
KAMULAŞTIRILIRSA...
SOL Parti Ankara İl Yöneticisi Mert Ünal, Türk lirasını her geçen gün değer kaybettiğini ve ekonomik krizin sonucunun faturalara yansıdığını kaydederek, elektriğe gelen zamların özelleştirmelerin sonucu olduğunu dile getirdi. Ünal, özelleştirme nedeniyle yurttaşların faturalarının büyük bir kısmını özel şirketlere ödediğini “Elektriğe iki, üç kat daha fazla ücret ödemek zorunda kalıyoruz. Eğer arkamızda gördüğünüz şirket bugün kamulaştırılırsa 100 liralık bir fatura anında 25 liraya düşüyor. Her ay kullandığımız elektriğin üç katı parasını bu elektrik şirketinin sahibine ödüyoruz” diye açıkladı.
Ünal bütün özelleştirmelerden vazgeçilerek buraların kamusallaştırılmasını istedi.
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