SOL Parti'den 'mücadele' çağrısı: 3 kentte miting

08 Ekim 2021 Cuma, 17:36

SOL Parti, İl Temsilcileri Toplantısı’nın sonuç bildirgesini yayımladı. Sonuç bildirgesinde, “Tek adam rejiminden ülkemizi kurtarmayı acil bir görev olarak önümüze koyuyoruz” diyen SOL Parti, ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ önerileri hakkında, “Anayasal düzenlemeden ibaret basit bir restorasyonla ülkenin içine sürüklendiği krizden çıkmasının mümkün olmadığı açıktır” vurgusu yaptı.

Bildirgede, “Sosyalist SOL’un, laikliğe sahip çıkmanın önemini görmezden gelen, anti-emperyalist bir mücadele eksinine sahip olmayan ve emekçi halkın küresel sermayeye bağımlı sömürü düzeninden kaynaklanan geçim sorunlarına çözüm içermeyen bir restorasyon programı etrafında birleşmesinin doğru olmadığı açıktır” ifadeleri kullanıldı.

ÜÇ KENTTE MİTİNG

Ayrıca, “Türkiye’nin devrimci yeniden kuruluş mücadelesi ve hedeflerini ortaya koyacağımız mitinglerimizle mücadelemizi sokağa taşıyacağız” ifadelerini kullanıldığı bilgirgede SOL Parti’nin Kasım ayında Trabzon, İzmir ve İstanbul’da, “Devrimci Demokratik Cumhuriyet” mitingleri yapacağı duyuruldu.