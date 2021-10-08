SOL Parti'den 'mücadele' çağrısı: 3 kentte miting
“Tek adam rejiminden ülkemizi kurtarmayı acil bir görev olarak önümüze koyuyoruz” diyen SOL Parti, ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ önerilerini “Anayasal düzenlemeden ibaret basit bir restorasyonla ülkenin içine sürüklendiği krizden çıkmasının mümkün olmadığı açıktır” ifadeleriyle değerlendirdi. Parti, “Devrimci Demokratik Cumhuriyet” mitingleri düzenleyeceğini duyurdu ve mücadele çağrısı yaptı.
SOL Parti, İl Temsilcileri Toplantısı’nın sonuç bildirgesini yayımladı. Sonuç bildirgesinde, “Tek adam rejiminden ülkemizi kurtarmayı acil bir görev olarak önümüze koyuyoruz” diyen SOL Parti, ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ önerileri hakkında, “Anayasal düzenlemeden ibaret basit bir restorasyonla ülkenin içine sürüklendiği krizden çıkmasının mümkün olmadığı açıktır” vurgusu yaptı.
Bildirgede, “Sosyalist SOL’un, laikliğe sahip çıkmanın önemini görmezden gelen, anti-emperyalist bir mücadele eksinine sahip olmayan ve emekçi halkın küresel sermayeye bağımlı sömürü düzeninden kaynaklanan geçim sorunlarına çözüm içermeyen bir restorasyon programı etrafında birleşmesinin doğru olmadığı açıktır” ifadeleri kullanıldı.
ÜÇ KENTTE MİTİNG
Ayrıca, “Türkiye’nin devrimci yeniden kuruluş mücadelesi ve hedeflerini ortaya koyacağımız mitinglerimizle mücadelemizi sokağa taşıyacağız” ifadelerini kullanıldığı bilgirgede SOL Parti’nin Kasım ayında Trabzon, İzmir ve İstanbul’da, “Devrimci Demokratik Cumhuriyet” mitingleri yapacağı duyuruldu.
Türkiye'nin geleceğine sahip çıkan ilericiler, yurtseverler, emekçi halkımız SOL’da buluşalım.— SOL Parti (@solpartibilgi) October 8, 2021
7 Kasım’da Trabzon’da, 13 Kasım’da İzmir’de, 21 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştireceğimiz DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET mitinglerinde omuz omuza verelim. https://t.co/hHuSRvy5u5 pic.twitter.com/VaycBcSuIW
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na 'miting' gibi karşılama
- Reuters'tan gündemi sarsan haber
- Türkiye'nin talebine ABD'den açıklama geldi
- Şahan Gökbakar'dan TRT'ye 'İmamoğlu' göndermesi
- Sabancı Holding açıkladı: 30 yıllık ortaklık bitiyor
- Ölen abisini andığı için PFDK'ya sevk edilmişti
- Kılıçdaroğlu: Siyasi cinayet kaygım var
- AKP'li belediye zabıtaları meyve satan genci darbetti!
- Pist kapatıldı, tüm uçuşlar durduruldu
- Meral Akşener'den 'Sedat Peker' açıklaması