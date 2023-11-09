SOL Parti'den 'Yargıtay' açıklaması: 'Anayasa fiilen ortadan kalkmıştır'

Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:05

Güncelleme: 09.11.2023 - 17:10

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Milletvekili avukat Can Atalay hakkında verdiği 'hak ihlali' kararının uygulanmamasına hükmetmesi ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının yankıları devam ediyor.

"AYAĞA KALKMA ZAMANI"

Yargıtay'ın kararını 'darbe' olarak değerlendiren SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin kararı uzun zamandır her alanda süren hukuksuzlukların üst boyuttaki bir yansımadır.

Bu karar tek adam rejiminde anayasanın, hukukun, parlamentonun ve tüm kurumların fiilen ortadan kalkmış olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bütün bu kurumlar biçimsel olarak varlıklarını sürdürüyor görünse de tüm yetki ve işlevini kaybetmiştir.

Bu karar aynı zamanda çürüyen iktidarın içeride yaşadığı çatışmasının yarattığı 'devlet' krizidir. İktidar kendi eliyle yarattığı bu krizi yeni anayasa tartışması ile faşist rejimi güçlendirmeye yönelik bir fırsata dönüştürme çabası içinde olduğu da çok açık. Bu girişimi karşında da tüm gücümüzle kararlılıkla duracağız.

Yargı eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan bu darbe girişimi karşısında eşit, özgür demokratik bir ülke için ayağa kalkma zamanıdır. Tüm yetkinin Saray’da toplandığı bu faşist rejim karşısında hayatın her alanında birleşerek; haklarımızı ve geleceğimizi kazanmak için örgütlenerek mücadele etmek dışında bir yol olmadığı açıktır."