Sol partilerden ‘mutlak butlan’ kararına sert tepki: ‘Yan yana, omuz omuza mücadele edeceğiz!’

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararına sol ve sosyalist partilerden sert tepkiler geldi. Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), SOL Parti ve Emek Partisi (EMEP), kararı “yargı müdahalesi”, “saray darbesi” ve “muhalefeti tasfiye girişimi” olarak nitelendirdi.

Sol-sosyalist partilerin açıklamaları şöyle oldu:

TKP: ‘CHP’YE YARGI MÜDAHALESİ KABUL EDİLEMEZ’

"CHP’ye yargı müdahalesi kabul edilemez

İktidar CHP yönetimini değiştirdi!

Kimse “ama yargı kararı” demesin. İktidarın, seçme ve seçilme hakkını kısıtlama doğrultusundaki adımlarına, partilerin içişlerine doğrudan müdahale de eklenmiş oldu.

CHP’nin son üç yılda gerçekleşen kongre ve seçilen yönetimlerini “geçersiz” olarak ilan eden ve partiye Genel Başkan atayan siyasi iktidarın bunu hangi hesaplarla yaptığını biliyoruz. Bu kararın aylar önce alındığını, uygun bir anın kollandığını ve ayrıntılar üzerinde çalışıldığını da. İktidarın bu hamlesini değerlendirirken, CHP’nin iç meseleleri, yerel yönetimlerde yaşananlar, CHP’nin içine doldurulduktan sonra ama tehditle ama isteyerek iktidara sığınanlar hiçbir biçimde gündem edilmemelidir. Bunlar ayrı konulardır, ayrıca tartışılmalıdır. Şu an ise vurgulanması gereken bellidir: CHP’ye dönük “yargı” müdahalesi hiçbir biçimde kabul edilemez.

Siyasi partilerin iktidar tarafından dizayn edilmesi ne “yolsuzluklarla mücadele” gerekçesiyle meşrulaştırılabilir ne de partilerin iç işleyişlerinin bu konuda tanımlanmış kurumlar dışında mahkemeler marifetiyle denetlenmesi kabul edilebilir.

Her tarafı arızalı siyasi partiler ve seçim kanununun toptan tasfiyesi anlamına gelen bu hukuksuzluğu Türkiye Komünist Partisi hiçbir biçimde tanımamaktadır.

CHP yönetimi ile bu kararla parti yönetimine getirilenlerin bir uzlaşmayla süreci yönetip yönetmeyecekleri CHP’yi ilgilendirir. TKP açısından ise kritik olan, onca iç sorun ve hiziple boğuşan iktidar partisinin başka partileri yönetmeye kalkmasıdır. Bu kabul edilemez."

TİP: ‘KARŞI DEVRİME DİRENECEĞİZ’

“KARŞI DEVRİM’E DİRENECEĞİZ!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen mutlak butlan kararını tanımıyoruz.

Bu karar, hukuki terimlerle açıklanamayacağı gibi mevcut siyasi partiler düzenini tamamen kaosa sürükleyebilecek niteliktedir. Saray Rejimi, yargıyı bir kez daha rakiplerini tasfiye etmek için kullanmaktadır. Bağımsız yargı değil iktidar tarafından alındığı herkesçe bilinen bu karar, Türkiye’nin tüm ilerici birikimine, demokratik değerlerine, hukuk devleti ilkesine ve emekçilere karşı sürdürülen Karşı Devrim teşebbüsünün en ciddi saldırılarından biridir. Trump’ı ve dünyanın bütün karanlık güçlerini arkasına alan Tayyip Erdoğan, halkın iradesine, halk egemenliğine karşı giriştiği bu savaşta başarılı olamayacak.

İlan ediyoruz:

Bu karara ve Saray’ın karşı devrimci saldırısına direneceğiz.

Başta bu kararın çıkmasına vesile olan ve koltuğa geçmeye niyetlenen herkes Saray’ın kuklasıdır.

İktidar icazetiyle CHP koltuğuna geçecek kişiyi siyaseten tanımayacağız.

Kamuoyuna saygılarımızla…"

SOL PARTİ: ‘ANA MUHALEFETE SARAY KAYYUMU ATANDI’

“Mutlak butlan kararı ile ana muhalefet partisine Saray kayyumu atandı!

Bu bir Parti meselesi değil, bu karar fiilen muhalefetsiz ve seçimsiz bir ortamda, Erdoğan’ın fiilen tek aday olduğu bir sandık kurgusunun parçasıdır. Bu darbeye karşı birlik ve dayanışma için mücadele edeceğiz!

Azınlıkta kalan, demokratik yollarla iktidarda kalma şansı kalmamış AKP ve MHP kayyumlarla ve adeta görevlendirilmiş memurlarıyla muhalefeti bölüp parçalamaya, birbirine düşürmeye çalışıyor.

Saray rejimi ve aparatlarının kirli operasyonları, hile ve tuzakları milyonların iradesi karşısında ezilip gidecektir!

Bu karar çökmeye yüz tutmuş iktidarın yeni operasyonlarının hızlanacağı günlere girdiğimizin de göstergesidir.

Buna karşı tüm muhalefet güçleri olarak, hakları için direnen işçisi, kadınları, gençleriyle ülkemizin sürüklendiği bu büyük felakete karşı bütün farklılıklarımızı bir yana bırakarak birleşeceğiz, yan yana omuz omuza hep beraber mücadele edeceğiz!”

EMEK PARTİSİ: ‘SARAY REJİMİNİN DARBE HESAPLARI KABUL EDİLEMEZ’

“Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP Genel Merkez Yönetimi hakkında verilen mutlak butlan kararı, Saray rejiminin faşizmin inşası hedefiyle yürüttüğü sürecin dönüm noktalarından biridir.

Kararın son günlerde ısıtılan mutlak butlan ve CHP'yi kapatma tartışmalarının, CHP yönetimine mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirilecek eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken açıklamalarının hemen sonrasında; bayram tatilinin ise arifesinde açıklanmış olması; bu kararın olağan takvim dışında işletilen siyasi bir süreç olduğunun göstergesidir.

Saray rejimi açısından muhalefetin parçalanarak, darbedilerek, etkisizleştirilerek muhalefetsiz bir rejime geçiş amacı taşıyan bu hamle CHP'nin kurultay delegelerinin iradesine dönük olduğu kadar siyaset yapma ve örgütlenme hakkına dönük de ağır bir darbedir. Bence kendi siyasi partiler yasası ve seçme seçilme hakkına ilişkin en küçük demokratik haklar bir kez daha ayaklar altına alınmıştır.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin hukuksuz kararı da Saray rejiminin darbe hesapları da kabul edilemez.

Siyasetin tekeli olmaya niyetlenen Saray rejimine karşı birleşe birleşe kazanacağız!

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz!”

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: TÜM HALKIMIZA KARŞI YAPILAN HUKUK MASKELİ BİR SALDIRIDIR!

ABD, İngiltere ve Siyonist İsrail tarafından iktidara getirilmiş bulunan ve ABD-AB Emperyalistlerine yaptıkları hizmetler sayesinde 24 yıldır iktidarda tutulan AKP’giller, her zaman ifade ettiğimiz gibi Mustafa Kemal, İnönü ve Kuvayimilliyeci Atalarımızın kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkarak yerine Ortaçağcı, Faşist bir Din Devleti kurmayı amaçlamaktadır. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesinin verdiği “Mutlak Butlan” kararı, AKP’giller’in tam da bu amacı gerçekleştirmek adına attıkları bir adımdır.

Genel Başkan’ımız Nurullah Efe’nin uzun süredir altını çizdiği gibi AKP’giller, CHP’yi günbegün kriminalize etmeyi ve CHP’nin kurumsal varlığını tamamen ortadan kaldırarak vurgun, talan ve zulüm iktidarlarını sürdürmeyi amaçlamaktadır. ABD Emperyalist Haydut Devletinden aldıkları “meşruiyet”le gemi iyice azıya alan AKP’giller, CHP’li belediyelere yönelik sistematik, adeta takvime bağlanmış hukuk maskeli saldırılarla yetinmemiş, şimdi de Kaçak ve de Haram Saray’ın bir operasyon silahı niteliğindeki Akın Gürlek Yargısından “Mutlak Butlan” kararı çıkartarak TESEV’ci, Sorosçu, hain Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve avanesini yeniden CHP’nin başına getirmiştir.

Önemle altını çizmek isteriz ki bugünkü Mutlak Butlan kararını CHP’nin iç meselesi olarak değerlendirmek, Türkiye siyasetine kör bakmak, AKP’giller adlı vatan ve halk düşmanı iktidarın gerçek yüzünü asla görememek demektir. Yine Genel Başkan’ımız Nurullah Efe’nin defalarca belirttiği gibi Kaçak Saray’ın Sultanı Tayyip, kaybedeceğini bildiği ya da kazanacağından emin olmadığı bir seçime asla girmeyecektir. Başta diplomasızlığı olmak üzere, vatana ihanet dahil işlediği binbir suçtan dolayı zaten Tayyip’in Cumhurbaşkanlığı sıfatı tamamen gayrimeşrudur. Ve Tayyip, azıcık yasallık taşıyan bir seçime girmesi durumunda kesinkes yenilgiyle çıkacağını adı gibi biliyor! Çünkü insanlarımızı işsizlik, pahalılık, zam, zulüm cehennemine mahkûm eden bu kriminal iktidarın halkımız nezdinde bir karşılığı kalmamıştır.

Dolayısıyla AKP’giller’in, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı zafere ulaştıran Mustafa Kemal-İnönü ve Kuvayimilliyeci Atalarımızın kurduğu CHP’ye yönelik hukuk maskeli saldırısı, sadece mevcut CHP yönetimine değil, tüm Halkımıza karşı yapılan bir saldırıdır. AKP’giller muhalefeti tamamen yok ederek sorunsuz bir şekilde bir seçimden daha galip çıkmış görünmeyi amaçlamaktadır. Sorosçu Kemal liderliğindeki ihanet ekibi ise AKP’giller’in bu hain planında onlarla işbirliği halindedir.

Ancak AKP’giller ve CHP’li görünen hainler ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Halkımız ve Türkiye’nin devrimci, demokrat, ilerici güçleri; ABD kuklası hainler iktidarı AKP’giller’in ve her türden işbirlikçilerinin aşağılık planlarını mutlaka boşa düşürecektir.

Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı zafere ulaştıran Halkımız, eninde sonunda İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı da zafere ulaştırarak hainlerden mutlaka hesap soracaktır!