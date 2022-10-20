DEVA Partili Kahriman’dan 'Bartın' açıklaması: “Elde var kocaman bir sıfır”

20 Ekim 2022 Perşembe, 14:33

Muhtarlarla bir araya gelen Deva Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman, Amasra'daki maden faciasında hayatını kaybeden 41 madenciyi anarak sözlerine başladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın facia ile ilgili 'kader' söylemine yönelik konuşan Kahriman, "20 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Hemen yakın tarihte Soma'da da 301 canımızı kaybettik. Sonuç ne? Elde var kocaman bir sıfır" dedi.

İKTİDAR ORTAKLARINDAN BİR TANESİ MADENE ORTAK MIDIR?

Amasra'daki madenle ilgili 2019 yılındaki Sayıştay raporunu hatırlatan Halis Kahriman, "Devlet niçin buna göz yumdu? Acaba iktidar ortaklarından bir tanesi madene ortak mıdır? Araştıracağız, takipçisi olacağız" diye konuştu.

İKTİDAR SADECE ALGI YAPIYOR

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli Avrupa ile Türkiye'yi kıyaslayan sözlerine değinen Kahriman, "Peki söylüyorum bu maden kazalarında Avrupa'dan bir örnek verebilir misiniz? İnanın şu anda ülkedeki madenlerde çalışma şartları Afrika ülkelerinin bile gerisinde. Mevcut iktidar algı üzerine algı yapmaktan başka bir şey yapmıyor" sözleriyle iktidarın samimiyetsiz bir tutum içerisinde olduğunu dile getirdi.

İKTİDAR MUHTARLARA DA SAHİP ÇIKMIYOR: MUHTARLARIN GEÇİM DERDİ YOK MU?

Konuşmasının devamında muhtarların muhtarlar gününü kutlayan Kahriman, "Hepinizin gününü kutluyorum siz de biliyorsunuz ki 192 yıl önce muhtarlık müessesesi vardı. Siz çok kutsal bir görev yapıyorsunuz mahalleden de sokaktan vatandaştan onların dertleriyle dertlenen birebir vatandaşlarımızla görüşen sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

İktidarın muhtarlara sahip çıkmadığını sosyal devletin gereğini yerine getirmediğini vurgulayan Deva Partisi Esenyurt İlçe Başkanı, muhtarların asgari ücret almasına da tepki gösterdi.

Muhtarların asgari ücretle geçinmelerinin mümkün olmadığını söyleyen Kahriman, "O aldığını maaş kullandığınız aracın mazotuna bile yetmiyor, biliyoruz. Peki sizler bunu mu hak ediyorsunuz? Milletin bir derdi oluyor en kolay ulaşabileceği adresi sizlersiniz. Peki sizin aileniz, geçim derdiniz yok mu?" sözleriyle muhtarların göz ardı edildiğini vurguladı.

DEVA’DAN MUHTARLIK YASASI HAZIRLIĞI

DEVA Partisinin muhtarlarla ilgili yasa çalışmasını anlatan Kahriman, "Genel başkanımıza inanın. Bakınız bütün her şeyi hazırlıyoruz. Memleketimizin tüm eksiklerini tespit ediyoruz. Genel başkanımız ne diyor? Muhtarlık yasasını getireceğiz yani muhtarlarımızın özlük haklarını getireceğiz. Aynı zamanda memur statüsünde hakları da getireceğiz. Bu yalnızca söylem değil, bunu yasalaştıracağız" dedi.

Muhtarlar için hazırlanan yasa çalışmasının detaylarını aktaran Kahriman, "Muhtarlarımızın hem sosyal güvencesi olacak. aynı zamanda da maaşları artırılacak. Muhtarlarımız sürekli fakir fukara ile bir aradadır ama belediye başkanları tepeden bakar. Olmaz! Vatandaş ile yaşayan, derdiyle dertlenen muhtarlarımız devlet tarafından desteklenmelidir. Biz bunları yapacağız merak etmeyin" şeklinde konuştu.



