SOL Parti'nin kullandığı konteynere saldırmışlardı: Yakalandılar!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 15:17

Güncelleme: 27.12.2024 - 15:18

Malatya’da SOL Parti İl Örgütü olarak kullanılan konteynere dün bir saldırı düzenlendi. Saldırıda konteynerin girişinde bulunan parti adının yazdığı tabela spreyle karalanırken, üzerine de “Ak Gençlik” yazıldı.

İLK SALDIRI DEĞİL

Saldırının ilk olmadığı ve 18 Aralık’ta SOL Parti Yeşilyurt İlçe Örgütü ile SOL Parti Battalgazi İlçe Örgütü olarak kullanılan konteynere de benzer bir saldırının yapıldığı aktarıldı.

"BU CÜRETİ NEREDEN ALDIKLARINI BİLİYORUZ"

Saldırılara ilişkin parti adına yapılan açıklamayı okuyan SOL Parti Malatya İl Örgütü Başkanı Faruk Söğüt, saldırganın yakalandığını belirtti.

Ekonomik krize ve 6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremlere dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu saldırı sadece SOL Parti Malatya'ya yapılmamıştır. Bu saldırı, SOL Parti nezdinde bu ülkenin aydınlığını, eşitliğini, laikliğini, kardeşliğini, tam bağımsızlığını isteyenler ve mücadele edenlere yapılmıştır. Bu ülkede açlığa, sefalete, yoksulluğa, eşitsizliğe; kadın, çocuk, işçi cinayetlerine karşı mücadele yürütenler olarak saldırılara karşı susmayız.

Depremin üzerinden 23 ay geçmesine rağmen Malatya'nın yaraları hala sarılamamış, halkın konut sorunu çözülememiştir. Deprem sonrasında önce halkın yaralarını sarmak için köy köy dolaşan, dayanışmayı ören biz devrimcilerin parti konteynerine yapılan bu saldırı aynı zamanda halka karşı yapılmıştır. Bu saldırı ülkeyi karanlığa, sefalete sürükleyen tek adam rejiminin uzantısıdır.

Emniyet'in bize verdiği bilgiye göre trollerin yakalandığını ve savcılığa sevk edildiği belirtilmiştir. Yargının saldırganlara gerekli cezayı vermesini bekliyoruz. Bunun takipçisi olacağız. Aksi halde Malatyalıların can ve mal güvenliğinin tehlikeye atılması ve demokrasinin bu kentte rafa kaldırılması demek olacaktır.

SOL Parti olarak bu durumun takipçisi olacağız. Bu saldırıların karşısında olacağız. Bugün bize dayanışma gösteren DEM Parti İl Örgütü, KESK'in bileşenleri olan Eğitim Sen ve BTS'ye ve CHP'ye teşekkür ediyoruz. Buradan bir kez daha belirtiyoruz; Susmuyoruz, korkmuyoruz ve mücadeleye devam edeceğiz."