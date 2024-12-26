SOL Parti’nin Malatya il binasına saldırı: ‘AK Gençlik’ yazdılar!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 19:48

Güncelleme: 26.12.2024 - 19:48

Malatya’da SOL Parti İl Örgütü olarak kullanılan konteynere saldırı gerçekleşti.

Gerçekleştirilen saldırıda konteynere çeşitli zararlar verildi. Konteynerin girişinde bulunan SOL Parti Malatya İl Örgütü yazan tabela spreyle karalanırken, konteynerin üzerine de ‘Ak Gençlik’ yazıldı.

Öte yandan Malatya’da gerçekleşen saldırının ilk olmadığı öğrenildi.

Söz konusu saldırıyı SOL Parti resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

İKİNCİ SALDIRI!

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Malatya'da deprem sonrasında il binası ve dayanışma merkezi olarak kullandığımız konteynıra "AK Gençlik" ikinci kez saldırıyor.

Her yanlarından kötülük akan bu karanlık rejimin karanlık @AKGenclikGM zihniyeti elbette yenilecek.

Saldırdıkları şey dayanışmanın güzelliği!

Depremin en zor anlarında örgütlediğimiz dayanışmanın güzelliği, bu çirkinliğe asla teslim olmayacak.”