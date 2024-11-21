SOL Parti heyetinden CHP'ye ziyaret!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 15:39

Güncelleme: 21.11.2024 - 15:40

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ve Parti Sözcüleri Önder İşleyen, İsmail Hakkı Tombul ile İlknur Başer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ile Gül Çiftçi ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de hazır bulundu.

"YOKSULLUK İLE GERİCİLİK ARASINA SIKIŞMIŞ BİR TÜRKİYE"

SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye artık yoksulluk ile gericilik arasına sıkışmış, halk iradesinden söz etmek mümkün değil. Bunu tersine çevirebilecek bağımsız, laik, demokratik ve sosyal haklara sahip bir ülkeyi inşa edecek mücadeleye ihtiyacımız var. Bunun için hepimizin rejime karşı muhalefetin bir parçası ve bunu yükseltmesi için sorumluluk alması gerekiyor. Muhalefet bu dönemde parçalı hale gelirse, korkumuz odur ki, bir kez daha AKP'nin ve Erdoğan'ın iktidarının sürmesine neden olacak adımlar artık Türkiye'de geri dönülmez dönüşümlere neden olabilir."

"SOKAKLARI HEP BİRLİKTE DOLDURALIM"

25 Kasım için çağrı yapan SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ise, şu ifadeleri kullandı:

"25 Kasım'da sokaklarda katledilen kadınların isyanını haykırmak için ve 'Bu ülke bizim, Talibanlaşmayacağız, eşit, özgür demokratik bir ülke için mücadele etmeye devam edeceği' demek için kadınlar olarak sokakları hep birlikte dolduralım diyoruz."