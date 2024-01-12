Sollamak istediği taksiye çarptı, toprak alana uçtu: 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sollamak istediği taksiye çarpıp kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki toprak alana uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 19:45
Sollamak istediği taksiye çarptı, toprak alana uçtu: 4 yaralı
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Feci kaza, akşam saatlerinde İzmit Yeşilova Mahallesi, Boğazova Caddesi üzerinde meydana geldi.

Şehir Hastanesi yönüne ilerleyen M.A. yönetimindeki 41 GB 059 plakalı hafif ticari araç, önünde durağa girmek için sola sinyal vererek yavaşlayan S.Y.'nin kullandığı 41 T 0535 plakalı taksiyi sollamak istedi.

Bu sırada taksinin sola doğru hareket etmesi üzerine hafif ticari araç, taksiye çarptıktan sonra yol kenarındaki toprak alana uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler yara almazken, hafif ticari araçta yaralanan 4 kişi ise sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


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