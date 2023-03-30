Fatih Altaylı’dan iktidara 'kafa keseriz' diyen Hizbullahçı tepkisi: 'Herif Türkiye’ye meydan okuyor, öldürürüz diyor, çıt yok!'

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 12:58

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 13:04

AKP'nin HÜDA PAR'la yaptığı ittifak anlaşmasının ardından partinin domuz bağı cinayetleriyle bilinen terör örgütü Hizbullah'la bağlantılarına dair tartışmalar yeniden gündeme gelmişti.

Dün sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajında Hizbullahçı olduğunu belirten bir kişinin "Cihada hazır olduğunu", tarikatlarla cemaatlerin kapatılması gerektiğini söyleyen muhalefet liderlerini "Onların kafaların keseriz" diyerek ölümle tehdit ettiği görülen görüntüleri infial yarattı.

Söz konusu olayın ardından bir tepki de Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi. "Ne zaman insan oluruz" başlıklı bir yazı kaleme alan Altaylı, "Herif Türkiye’ye meydan okuyor, öldürürüz diyor, Anayasa'yı ayaklar altına alıyor. Çıt yok. İçişleri Bakanlığı neredesin!" dedi.

Altaylı'nın yazısından ilgili kısım şu şekilde:

"Muhabir sokak röportajı yapıyor.

Batman’da.

Türkiye Hizbullah’ının kurulduğu yerde.

Önce bölge sokaklarında satırlı cinayetler işleyen, burada palazlanarak Türkiye’nin dört bir yanına yayılan, örgüt evlerinde domuz bağı ile bağladığı kurbanlarına işkence ederek öldüren, başörtülü kadınları bile katleden, Mahzenlere gömdüğü cesetler yıllar sonra bulunan Hizbullah’ın başkentinde.

Röportaj yapılan kişinin Hüda Parlı olduğu anlaşılıyor.

Ama aslında kendi ifadesi ile “Hizbullahçı”.

Ve hiç kimseden korkmadan, çekinmeden, bu ülkede yasaların varolduğunu düşünmeden rahatça konuşuyor.

“Biz cihada hazırız. Biz bu dini, bu devleti kimseye yedirmeyiz. Kılıçdaroğlu kimdir, Akşener kimdir? Bunların hepsi Yahudi tohumlarıdır, Ermeni tohumlarıdır. Onlara söyle, hepsinin kafasını keseceğiz” diyor.

Ve gereken mesajı rahatlıkla vermiş olmanın huzuru içinde suratında şeytani bir sırıtışla kameraya bakıyor.

Röportajın yayınlanmasının üzerinden ne kadar geçti bilmiyorum ama sosyal medyada kıyamet koparmasından, tüm medyada haber olmasının üzerinden 48 saate yakın bir süre geçti.

Bir tek devlet yetkilisinden, Anayasa'yı, yasaları, hakkı, hukuku, vatandaşlarını korumak için koltuğa oturmuş ya da oturtulmuş tek bir ferdi vahitten bir kelime bile duymadık.

Herif Türkiye’ye meydan okuyor, öldürürüz diyor, Anayasa'yı ayaklar altına alıyor.

Çıt yok.

İçişleri Bakanlığı neredesin!

Niye çıtınız çıkmıyor?

Ya Adalet Bakanlığı’na ne demeli!

Tehditler savuran, cinayet işlemeye hazır olduğunu açıkça söyleyen bu “Zebani” hakkında soruşturma başlatacak bir savcınız bile yok mu!