Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu ile arasındaki rödövans sözleşmesinin tasfiye edilmesini gerekçe göstererek işletmesinin kapılarına kilit vurdu. Alınan karar neticesinde, madende çalışan 1361 işçinin iş akdi 9 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla tek taraflı olarak feshedildi.

GEREKÇE: EKONOMİK ZORUNLULUKLAR

Şirket yönetimi tarafından işçilere dağıtılan "İşyeri Kapatmasına İlişkin Duyuru" başlıklı belgede, kapatma kararının sorumlusu olarak TKİ gösterildi. Belgede, “Şirketimizin Manisa/Soma işletmesinde yürütülen faaliyetlerin dayanağı olan rödövans sözleşmesi Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından tasfiye edilecektir. Bu sebeplerle yürütülen faaliyetlerin, işletmesel/ekonomik/hukuki ve fiili zorunluluklar doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafından 09.07.2026 tarihi itibarıyla sonlandırılması kararlaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi. İşçilere tebliğ edilen "Fesih Bildirimi"nde ise yönetim kurulunun işyerini kapatmaya karar verdiği, işçilerin içeride kalan ücret, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer alacaklarının "tek seferde" hesaplarına yatırılacağı belirtildi. Öte yandan, işçilere yapılan resmi duyuruda yer alan gönüllülük esasına göre arabuluculuk görüşmelerinin yapılacağı ve işçi haklarının bu süreç sonunda ilam niteliğinde belgeye bağlanacağı ifade edildi. İşçi sendikalarının sıklıkla eleştirdiği ve hak kayıplarına yol açtığını savunduğu arabuluculuk masasının adres gösterilmesi, mağduriyetlerin katlanabileceği endişesini yarattı.

“HİLELİ BİR SATIŞ VAR”

Konuyu duyuran Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, “Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü, Yeni Anadolu şirketinin de yönetim kurulu başkanı. Yani Yeni Anadolu şirketindeki çoğunluk hissesi, TKİ’ye ait. TKİ önce rödövansı ortadan kaldırıyor sonra ortadan kaldırdığı sözleşmeyi gerekçe göstererek işletmeyi kapatıyor. Sonra da arabuluculuk dayatmasıyla yapıyor. Yani sonrasından bir muvazaalı durum çıkacağının farkında. Yaptığı işlemin hileli olduğunun farkında. Çünkü şirketinin yerel yöneticileri de konudan habersiz. Onlara da hiç danışmadan TKİ Genel Müdürü böyle bir karar alıyor. Belli ki çalışanların yükünü bir bütün olarak devlete TKİ’ye ödettirip, 1361 işçi bir de taşeronlar, lavarlar yıkamada çalışan işçilerle 2000'i geçen işçiyi tasfiye ediyor. Belli ki bir şirketle sözlü bir anlaşmaları var. Sonrasında yeni yapılmış bir sürü harcama yapılmış işletmeyi bir şirkete bedava peşkeş çekecekler. Şimdi burada muvazaalı durum oluştuğu için hukuken, arabuluculuk yöntemiyle mahkeme süreçlerinin önünü kapatarak bu işi yapıyorlar. İşçiler sonradan davalar açmasınlar diye” ifadelerini kullandı.

Soma'da 1361 aileyi doğrudan, binlerce yurttaşı ise dolaylı yoldan etkileyecek olan bu toplu işten çıkarma kararının ardından, işçilerin ve bölgedeki sendikaların atacağı adımlar bekleniyor.