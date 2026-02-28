Soma'da maden işçileri yürüyüş düzenledi: 'Alacaklarımız düzelene kadar eylemler sürecek'

Yeni Anadolu Madencilik’te çalışan yaklaşık bin 380 işçi, 8 aydır maaşlarının düzenli ödenmediği ve toplu iş sözleşmesindeki belirsizlik bulunduğu gerekçeleriyle yürüyüş yaptı. Turgutalp Azot Sitesi önünde toplanan işçiler, Atatürk Caddesi’nden Cengiz Topel Meydanı’na kadar yürüyerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Yürüyüşe, termik santralde işten çıkarılan 157 işçi, aileleri, sendika temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da destek verdi.

Yürüyüş boyunca işçiler, "Ankara, Ankara duy sesimizi, bu gelen madencinin ayak sesleri", "İş, ekmek yoksa barış da yok", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Madenler vatandır, vatan satılmaz" sloganları attı. Yürüyüş sırasında, apartmanlardan alkışlarla destek veren halk da işçilere yoğun ilgi gösterdi.

İşçiler adına yapılan açıklamada, maaşların 8 aydır düzensiz yatırıldığı, toplu iş sözleşmesinin yenilenmediği, şirkete malzeme alınmadığı için üretimin aksadığı belirtildi. Şirket yönetiminin, sendika yetkililerine, "Paramız yok, maaş yatıramıyoruz" dediği aktarılan açıklamada, işçilerin, kredi kartı borçlarını ödeyemedikleri, kredilerinin aksadığı ve aileleriyle birlikte mağdur oldukları ifade edildi.

Yürüyüşe destek veren TES-İŞ Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, "Mücadelemiz, istediğimizi alıncaya kadar devam edecektir" dedi.

Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek de "Soma’da enerji ve kömürde büyük sıkıntılar var. İşçilerimiz mağdur. Alacaklar düzelene kadar eylemlerimiz sürecek" diye konuştu.

"BURADA SOMA’DA YILLAR ÖNCESİNDE BİR KARA DÜZEN KURULDU"

İşçilere destek veren CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma’da yıllardır süregelen bir kara düzen olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün binlerce madenciyle beraber belediye başkanımız, sendikacılarımızla beraber şu anda Soma’da yollardayız. Soma, uzun zamandan beri ciddi bir rahatsızlık içerisinde. Şu anda İmbat Madencilik’te binlerce işçi eylemde, Polyak’ta binlerce işçi eylemde, Termik Santral’de, Yeni Anadolu’da Soma’nın birçok müessesesinde, madeninde binlerce işçi eylemdeler. Bu işçiler, bu madenciler haklarını istiyorlar. Uzun zamandan beri maaşları zamanında ödenmiyor, eksik ödeniyor. Toplu sözleşmeden doğan hakları yıllardır verilmeyen madenciler ‘bıçak kemiğe dayandı’ dedi ve bugün alandalar ve bugün sokaktalar, haklarını istiyorlar. Burada Soma’da yıllar öncesinde bir kara düzen kuruldu. Önce maden sahaları özelleştirildi. Rödevans sistemine girildi. Ardından Termik Santral, Soma’nın can damarı Termik Santral özelleştirildi. Ve adım adım bu günlere geldik. Biz buradan iktidara sesleniyoruz; bugün burada ne yaşanıyorsa sizin bu kara düzeniniz yüzünden. Gelin bu pisliği ortadan kaldırın.”

"YARIM MAAŞ İSTEMİYORUZ, MAAŞIMIZI ZAMANINDA İSTİYORUZ"

Maden-İş Sendikası Ege Bölgesi 1 No’lu Şube Başkanı Rıza Sal ise, "Bu ülkenin yiğitleri, madencileri el emeği göz nuruyla bu ülkenin geleceğini inşa etti. Kimse ekmeğimize el uzatmasın. Yeter artık bu zulüm, bu eziyet. Yarım maaş istemiyoruz, maaşımızı zamanında istiyoruz" dedi. Sal, ithal kömürün Soma’yı mahvettiğini, termik santralin kapanmasının esnafı da vurduğunu söyledi.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da "Bu zor zamanlarda bize düşen bir olmak, birlik olmak. Bu konu siyaset üstüdür. Ankara’ya gittik, görüşmeler yaptık. Çözüm bulunana kadar mücadelemiz sürecek. Soma’da kurulan kara düzeni hep birlikte yıkacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Soma İlçe Başkanı Ali Sezer de yürüyüşe katılarak işçilere destek verdi. Sezer, "İşçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını teslim edin diyen bir anlayışın temsilcisiyim. Karanlığın en şiddetli olduğu an şafak sökmeye en yakın olduğu andır" dedi.

Soma’da işçilerin eylemi, önümüzdeki günlerde de devam edecek.