Soma’da madenci kıyımı

Manisa Soma’da faaliyet gösteren Yeni Anadolu Madencilik AŞ, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu ile arasındaki rödövans sözleşmesinin tasfiye edilmesini gerekçe göstererek işletmesinin kapılarına kilit vurdu. Madende çalışan 1361 işçinin iş akdi 9 Temmuz itibarıyla feshedildi. Şirket yönetimince işçilere dağıtılan “İşyeri Kapatmasına İlişkin Duyuru” başlıklı belgede, bu kararın sorumlusu olarak TKİ gösterildi. “Fesih bildirimi”nde ise yönetim kurulunun işyerini kapatmaya karar verdiği, işçilerin içeride kalan ücret, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer alacaklarının “tek seferde” hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

Kararı duyuran Bağımsız Madenİş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, şunlara dikkat çekti: “TKİ genel müdürü, Yeni Anadolu’nun da yönetim kurulu başkanı. Bu şirketin çoğunluk hissesi, TKİ’ye ait. TKİ önce rödovansı ortadan kaldırıyor, sonra bunu gerekçe göstererek işletmeyi kapatıyor. Ayrıca bunu arabuluculuk dayatmasıyla yapıyor. Yaptığı işlemin hileli olduğunun farkında. Çünkü şirketinin yerel yöneticileri konudan habersiz. Belli ki mali yükü bir bütün olarak TKİ’ye ödettirip taşeron ve diğer çalışanlarla birlikte 2000’i geçen işçi tasfiye edilecek. Şirketle sözlü bir anlaşmaları var gibi görünüyor. Sonrasında, bir sürü harcama da yapılmış bu işletmeyi bir şirkete bedava verecekler.” Bu gelişme sonrası işçiler ve bölgedeki sendikaların atacağı adımlar bekleniyor.