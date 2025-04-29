Soma davasında kamu görevlileri için karar çıktı: Adalet yine göçük altında kaldı

Yayınlanma: 29.04.2025 - 16:41

Güncelleme: 29.04.2025 - 17:25

301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 16 sanığa yalnızca 5’er ay, 2 sanığa ise 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. 10 kişi ise beraat etti. Aileler ve avukatlar kararı, “Adalet yine göçük altında kaldı” sözleriyle protesto etti.

301 işçinin hayatını kaybettiği 13 Mayıs 2014 tarihli facianın ardından açılan kamu görevlileri davasının beşinci duruşması, Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Karar duruşmasında, kamu görevlilerine yönelik verilen cezaların sembolik düzeyde kalması tepkilere yol açtı.

"ACIMIZI YENİDEN YAŞATTILAR"

BirGün'ün haberine göre Madende hayatını kaybeden Uğur Çolak’ın annesi Gülsüm Çolak, karara sert tepki gösterdi. Çolak, “Aynı acıyı bize yeniden yaşattılar. Halkın yargıya güveni kalmadı. Biz adalet isterken avukatlarımız içeri bile alınmadı. Bize reva görülen bu mu?” ifadelerini kullandı.

Erdoğan Köse’nin eşi Gülfidan Köse ise, “İstediğimiz adaleti bulamadık. Eşimin değeri 5 ay hapis cezasıymış demek ki… Ama bu burada bitmez, mücadelemiz sürecek” dedi.

"GERÇEK SORUMLULAR HÂLÂ DOKUNULMAZ"

Dava avukatlarından Mürsel Ünder ise kararın ardından yaptığı açıklamada, “Soma Katliamı’nın üzerinden 11 yıl geçti. Bugün yine bir kırılma noktasındayız. Facianın gerçek sorumluları olan dönemin Başbakanı, Enerji ve Çalışma Bakanları, madenciye tekme atan bürokratlar hâlâ dokunulmazlık zırhının arkasında. Bugün verilen cezalar, 301 ölü ve 162 yaralı için aylarla sınırlı kaldı. Ne sanıklar duruşmalara geldi ne de kamu görevlileri gerçek anlamda hesap verdi. Cezasızlık politikası devam ediyor. Biz bu adaletsizliğe karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.