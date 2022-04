Soma davasında karar belli oldu, Avukat Can Atalay Cumhuriyet TV'ye anlattı

12 Nisan 2022 Salı, 20:08

Yargıtay, 301 maddencinin hayatını kaybettiği Soma davasında kararını oy çokluğuyla onadı.

Daire Başkanı Ahmet Er ve üye Nadir Güngüneş ise karara şerh düştü. Ceza onanırsa patron Can Gürkan her bir madenci için 8 gün hapis yatmış olacak. Uzun süredir Soma maden faciasında yaşamını yitiren işçiler için hukuk mücadelesi veren Avukat Can Atalay, karara verilen tepkileri ve yaşanan usulsüzleri Cumhuriyet TV'de anlattı.

"301 İŞÇİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU OLABİLİRSİNİZ, ONLARIN KATLİNİN SORUMLUSU SİZ OLABİLİRSİNİZ"



Atalay, "301 işçinin ölümünden sorumlu olabilirsiniz, onların katlinin sorumlusu siz olabilirsiniz. Fakat madencilik yapmaya devam edersiniz. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu kararın, açıkça siyasal nüfus kullanılarak siyasilerin ve en yüksek siyasinin, kendisinin haberi yoksa bile ismi kullanılarak maddi menfaat sağlandığına ilişkin iddialar olduğunu urgulamak isterim" ifadelerine yer verdi.