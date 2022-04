Yargıtay’ın, Soma kararına madencilerin ailelerinden tepki

11 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Yargıtay, Manisa Soma’da, 13 Mayıs 2014’te 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili kararını geçen gün açıkladı.

Yerel mahkemece, maden sahibi Can Gürkan’a verilen 20 yıl, Türkiye Kömür İşletmeleri Baş Kontrolörleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt’a verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezası onandı. 4.5 yıl cezaevinde yattıktan sonra tekrar serbest kalan maden sahibi Can Gürkan 2.5 yıl daha hapis yatacak. Faciada oğlu Uğur Çolak’ı kaybeden Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak karara tepki gösterdi. Çolak, şunları söyledi: “Maden faciası olduğu zaman, ‘Adalet göçük altında evlatlarımızla beraber kaldı’ demiştik. Bu karar bizim haklılığımızı ortaya koydu. Mahkeme değiştirdiler, hâkim değiştirdiler. Her türlü hukuksuzluğu yaptılar. Madenin patronu, can veren her bir madenci için sadece sekiz gün cezaevinde yatacak. Çok acı. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Kararı Anayasa Mahkemesi’ne, orada da adalet bulamazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacağız. Soma için bir gün adalet gelecek.”