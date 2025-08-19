Soma Termik Santrali'nde belirsizlik sürüyor: 'Santralin kapanması, binlerce işçinin işsiz kalması demek...'

CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Soma Termik Santrali'nde kömür bittiği için üretimin durduğunu ve bunun derin ekonomik sorunlara yol açtığını belirtti.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da santralin kapanmasının binlerce kişinin işsiz kalması anlamına geldiğini vurgulayarak, yaklaşan kış sezonu öncesinde bölgesel ısıtma sisteminin akıbetinin de belirsiz olduğunu söyledi.

Elbinsoy ve Okur, yetkililere seslenerek santralin devir süreçlerinin şeffaf bir şekilde bölge halkıyla paylaşılarak yürütülmesini istedi.

Kömür bittiği için üretimin durduğunu belirten CHP Soma İlçe Başkanı Elbinsoy, yetkililerden konuya ilişkin açıklama beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Son günlerde Soma Termik Santrali'nde yaşanan krizi hepimiz dile getirdik. Şu anda santralde kömür bittiği için üretimin durduğunu duyuyoruz. Buna bağlı olarak madenlerde üretim azaldı, işçilere yarım maaş ödeniyor ve Soma'daki tüm nakliyeci kooperatifleri de zor durumda.

Termik santralin çalışmasını ve hava kirliliğinin önüne geçilmesi için 'defizolosyon' (desülfürizasyon - kükürt giderme) olaylarının bir an evvel gözden geçirilmesini ve santralin revize edilmesini talep ediyoruz. Bilgi kirliliğinden dolayı yöneticilerin şeffaf bir şekilde açıklama yapmalarını bekliyoruz. Soma'da 20 bin maden işçisi var ve ücretsiz izne çıkarılmaları söz konusu. Bu, Soma ekonomisini doğrudan etkileyen bir durumdur.

"SOMA'DA ÇIKARILAN YERLİ KÖMÜRLE TERMİK SANTRALİN ÇALIŞMASINDAN YANAYIZ"

Duyduğumuza göre bir konsorsiyumun termik santrale talip olduğu ve deneme amaçlı 80 bin ton civarında kömürle santrali denemeye aldıkları söyleniyor. Ancak şu anda kömür bittiği için santralin akıbetini bilemiyoruz. Biz her zaman ithal kömüre karşı çıktık ve yerli kömürün kullanılmasını talep ediyoruz. Soma'da büyük şirketlerimizin yerli kömür çıkardığını ve bu kömürlerle termik santralin çalıştığını biliyoruz. Bu nedenle, ithal kömür yerine Soma'da çıkarılan yerli kömürle termik santralin çalışmasından yanayız."

"SANTRALİN KAPANMASI, BİNLERCE İŞÇİNİN İŞSİZ KALMASI DEMEKTİR"

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise şunları ifade etti:

"Soma Torku Termik Santrali şu anda bir devir sürecinde. Hukuken ilgili taraflar Torku ile görüşme halindeler. Biz Soma halkı olarak bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini istiyoruz. Ben belediye başkanı olmama rağmen bu konu hakkında resmi bir bilgiye sahip değilim. Dolayısıyla vatandaşlarımız da bu bilgiye sahip değil ve bize sık sık 'Termik Santralin akıbeti ne olacak?' diye soruyorlar. Biz de kendilerine somut ve geçerli bir cevap veremiyoruz. Bugün sorduğunuz sorunun da maalesef bizde bir cevabı yok. Hükümetten bu süreçle ilgili Soma halkını bilgilendirmesini istiyoruz. Çünkü Soma Termik Santrali, Soma ekonomisinin can damarı ve çok önemli. Santralin kapanması, binlerce işçinin işsiz kalması demektir. Ayrıca, kış sezonu yaklaştığı için insanlarımız bölgesel ısıtma sisteminin akıbetini de merak ediyor. Bu konuda da bize verilen bir bilgi yok.

Yine önemli bir konu da santralin filtresinin olmaması. Bu devir sürecinde santrale filtre takılacak mı? Takılacaksa ne zaman takılacak? Santral sağlıklı bir şekilde üretmeye devam edecek mi? Soma halkı bu konularda doğru ve şeffaf bir bilgilendirme bekliyor. Bizim de hükümet yetkililerinden beklentimiz budur. Sürecin bir an önce aydınlığa kavuşmasını istiyoruz."

"TORKU TERMİK SANTRALİ DE VARLIK FONU'NA KATILARAK ONUN TARAFINDAN İŞLETİLEBİLİR"

"Daha önce başlayan üretim geçici bir üretimdi. Devir süreciyle ilgili analiz raporlarının hazırlanmasına yönelik bir süreçti ve bu süreç de şu anda durdu. Termik santral elektrik üretmiyor ve madenlerden kömür almıyor. Santralde yaşanan bu sıkıntı, önümüzdeki süreçte madenlere de sıçrayacak. Madenler işçi çıkarmaya başlayacak ve bu da Soma'da büyük bir işsizliğe ve kaosa sebep olacak. Bu nedenle, bu sürece devletimizin ve hükümetimizin müdahale etmesini, mümkünse kamulaştırma yoluyla çözüm bulunmasını istiyoruz.''

Sercan Okur, santralin Varlık Fonu'na katılarak işletilebileceğine de vurgulayarak, "Torku Termik Santrali de Varlık Fonu'na katılarak onun tarafından işletilebilir. Devletimiz buraya gerekli iyileştirmeleri ve bakımları yapabilir, filtreleri takabilir. Ancak bu şekilde Termik Santral, başta Somalılar olmak üzere ülkemize ve milletimize faydalı hale getirilebilir" diye konuştu.