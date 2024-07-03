Soma'da bir orman yangını daha

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladı.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 13:08
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Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal ve 1 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahaleye başlandı.


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