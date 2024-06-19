Soma'da orman yangını

Yayınlanma: 19.06.2024 - 17:40

Güncelleme: 19.06.2024 - 17:40

Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.