Soma'da orman yangını

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 17:40
Soma'da orman yangını
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Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.


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