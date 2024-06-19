Soma'da orman yangını
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erzincan depreminde durmuştu, 85 yıl sonra hareket etti
- İspanya Arda Güler'i konuşuyor!
- ‘Eşim için işletilen süreç bana da işletiliyor’
- TL'de kontrollü değer kaybı...
- Ünlü ekonomist 'büyük finansal çöküş' için tarih verdi!
- Samet Akaydin herkesin donup kaldığı o anları anlattı!
- Akaryakıta zam geliyor!
- 'Bizim çocuklar' turnuvaya mükemmel başladı!
- Çeşme'de halkın imdadına belediye yetişti!
- Türkiye - Gürcistan maçı öncesi kavga!