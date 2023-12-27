Soma’da oğlunu yitiren madenci babası umutsuz: ‘Adalet yine gelmez’

Yayınlanma: 27.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2023 - 04:00

Başsavcılığın açıklamasını Cumhuriyet’e değerlendiren Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, “3 yıl süren dava sonrası her bir şehit için 4 gün dahi cezaevinde yatan olmadı. Bizler, çocuklarımızın hâlâ neden ve nasıl öldüğünü bilmiyoruz” dedi.

Yargılamanın yerel seçimler öncesi uygulanmak istenen bir senaryo olduğunu belirten Çolak, “Seçimler öncesi Manisalılara hoş görünmek için uygulanan bir senaryo. 28 kişi ile birlikte dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i yargılayın. Soma davasını savunan Av. Selçuk Kozağaçlı neden tutuklu? İddianameyi dahi kabul etmeyecekler. 301 kişi için gelmeyen adalet yine gelmez. Yine bir senaryo kuruluyor ve yine adalet işlemeyecek” dedi. l İZMİR