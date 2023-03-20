Bolu'da maden ocağında meydana gelen göçükte 7 işçi yaralandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde linyit madeni ocağında meydana gelen göçükte 7 işçi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:10
Bolu'da maden ocağında meydana gelen göçükte 7 işçi yaralandı
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Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesinde özel işletmeye bağlı linyit maden ocağında kömür çıkarıldığı esnada tahkimat direğinin kırılması sonucu göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Üzerlerine kömür ve ağaç parçaları düşmesi nedeniyle hafif şekilde yaralanan 7 işçi, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçiler, Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Üretimin geçici olarak durdurulduğu ocakta ekiplerin incelemeleri sürüyor.


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