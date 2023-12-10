Yayınlanma: 10.12.2023 - 17:40

Güncelleme: 10.12.2023 - 17:45

Somali Cumhurbaşkanının karıştığı kazanın ardından yurttaşlar Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Somali Cumhurbaşkanı kimdir? Somali Cumhurbaşkanının oğlu kim, kaç yaşında? Hasan Şeyh Mahmud tutuklandı mı? İşte ayrıntılar...

SOMALİ CUMHURBAŞKANI KİM?

Hasan Şeyh Mahmud, 29 Kasım 1955 tarihinde doğdu. Somali'de 20 yıl sonra yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda 10 Eylül 2012'de cumhurbaşkanlığa seçildi.

Ağustos 2012'de Somali'de yeni kurulan Federal Meclis'te Parlamento Üyeliği'ne seçildi.

2012 ile 2017 yılları arasında Somali cumhurbaşkanı ve Barış ve Kalkınma Partisi'nin liderliğini üstlendi.

Hasan Şeyh Mahmud, Abgaal Hawiye klanının bir üyesi olarak orta sınıf bir aileden geliyor. Mahmud evli ve 1 çocuk babasıdır. Somalice ve İngilizce bilmektedir. 15 Mayıs 2022'de ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Nisan 2013'te Time dergisinin yıllık listesinde, dünyanın en etkili 100 insan arasından 100. seçildi.

SOMALİ CUMHURBAŞKANININ OĞLU KİMDİR?

Somali Cumhurbaşkanının tek çocuğu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, perşembe günü bir motosiklet sürücüsüne çarparak hayatını kaybetmesine sebebiyet verdi. Ölümün ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

SOMALİ CUMHURBAŞKANININ OĞLU TUTUKLANDI MI?

Karıştığı kazanın ardından Mohammed Hassan Shekh Mohamud, çıkarılan tutuklanma kararına rağmen yurtdışına kaçtı.