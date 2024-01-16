Somali cumhurbaşkanının oğluna 27 bin lira ‘ceza’: Davada çarpıcı ayrıntı!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 13:34

Güncelleme: 16.01.2024 - 13:48

Motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlunun yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, sanık Mohamed Hassan Shaikh Mohamud'un, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Cezaya 'iyi hal' indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay'a indiren mahkeme bunu da 27 bin 300 tl adli para cezasına çevirdi.

"AİLEDEN BİRİ CEZA ALMASINI İSTEDİ"

Adliye önünde konuya ilişkin açıklama yapan Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki, şunları söyledi:

"Yunus Emre Göçer kardeşimizin duruşmasını takip ettik. Uzun zamandır bu mahkemeyi bekliyorduk. Süreci bütün basın biliyor. Şaşkınlıkla izledik. Çünkü, savcılık mütalaasında yüzde 75 kusuru karşı tarafa verdi. 'Asli kusurlu' dedi. Yunus Emre için de ayna kontrolünde gerekli özeni göstermediği için bilirkişi raporuna istinaden yüzde 25 tali kusurlu dedi. Karar çıktı ama karar çıkmadan önce şöyle bir durum oldu. Yunus Emre Göçer'in babasının vekili şikayetçi olduğunu söyledi. Aileden biri ceza almasını istedi. Bunun üzerine karar 'taksirle adam öldürmek'ten 3 yıl hapis cezası şeklinde verildi. Bu karar ise çeşitli indirimlerle 2 yıla indirildi.

"BİR MOTOKURYENİN CANI 27 BİN TL OLAMAZ"

Hukuktan anlamam ama şunu biliyorum; bir motokuryenin canı 27 bin TL olamaz. 27 bin TL para cezasına hükmedildi ve cumhurbaşkanının oğlunun ehliyetine 6 aylık el konuldu. Ne oldu şimdi? Adalet mi oldu? Yani geçen sene 68 motokuliye trafik kazası adı altındaki iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Biz her gün ölüm haberi yapıyoruz. Ve en iyi ihtimalle ölümümüz biraz medyatik olursa, bize vuran kişi biraz ünlü olursa basının ilgisini çekebiliyoruz. Ve sonunda ne oluyor? Taksirle adam adam öldürme diye bir madde var. Yani avukatlar açıklasın bunu. Yani bir kişi benim ölümümden yüzde 75 sorumlu olacak ama 27 bin lira ile kurtulacak. Hapse bir gün bile girmeyecek. Yani bu adalet değil sanırım. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum."

"BİR İNSANIN ÖLÜMÜNÜN BEDELİ 27 BİN LİRAYMIŞ"

Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası Başkanı Kubilay Çelik ise adliye önünde yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bu ülkede bir insanın ölümünün bedeli 27 bin liraymış. Biz bunu öğrendik bugün. Bu münferit, tekil bir olay değildir. Sadece Yunus Emre Göçer arkadaşımız için burada değiliz. Öldürülen, adalet mücadelesi bekleyen tüm motokuryeler için buradayız. Bütün motokuryeler için adalet mücadelesini yürütmeye elimizden geldiğince devam edeceğiz."