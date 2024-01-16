Somali cumhurbaşkanının oğlunun yargılanmasına bugün başlanacak

Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:29

Güncelleme: 16.01.2024 - 09:29

İstanbul Fatih’te, 30 Kasım 2023'te motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarparak ölümüne neden olduktan sonra Türkiye'den kaçan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, hakkında 'taksirle adam öldürmek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava kapsamında 12 Ocak'ta İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesine gelerek savunma vermişti. Savuması alınan Mohamud hakkındaki yakalama kararı ve yurtdışı yasağı kaldırılan sanık Mohamud’un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verilmişti.

YARGILAMA BAŞLAYACAK

Sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un yargılanmasına, bugün İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemsi'nde saat 11.45'te başlanacak.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in (38) sevk ve idaresindeki 16 AFL 804 plakalı araca şüpheli Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki 06 CD 4581 plakalı aracıyla çarpması sonucu Göçer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 6 Aralık'ta yaşamını yitirdiği anlatılıyor.

Yunus Emre Göçer'in eşi müşteki Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer alıyor. İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.